Praiano, 58enne con emorragia cerebrale trasferita a Salerno in eliambulanza [FOTO e VIDEO]

Inserito da (Admin), venerdì 11 agosto 2023 21:50:06

Nel tardo pomeriggio di oggi una 59enne di Praiano è stato trasportato presso il Presidio Ospedaliero di Castiglione di Ravello a bordo di un'ambulanza non medicalizzata della postazione di Positano.

I medici del nosocomio costiero, resisi immediatamente conto della gravità della situazione e accertata un'emorragia cerebrale massiva, hanno provveduto a intubare la paziente e a stabilizzarla mediante terapia farmacologica.

Per lei il trasferimento in ambulanza presso il porto turistico di Maiori dove, all'imbrunire, si è alzato in volo un elicottero di soccorso del 118 diretto verso l'Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.