Pennsylvania sotto shock: spari contro Trump, una donna uccisa e altre vittime

domenica 14 luglio 2024

Emergono dettagli drammatici sull'attacco avvenuto durante il comizio di Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. Il proiettile che ha sfiorato l'orecchio dell'ex presidente, causandogli una ferita, ha purtroppo colpito mortalmente una donna che si trovava tra il pubblico. L'assalitore, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato prontamente neutralizzato dalla Polizia e dai Servizi segreti, che hanno reagito con decisione per proteggere la folla e il candidato presidenziale.

Durante lo scambio di fuoco, un'altra persona è rimasta gravemente ferita e attualmente lotta tra la vita e la morte in un ospedale locale. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e sono in corso accertamenti per chiarire le motivazioni dell'attacco e l'identità delle vittime.

