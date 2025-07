Pagani: denunciato e sanzionato uomo dopo sversamento abusivo

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), martedì 8 luglio 2025 11:00:12

Abbandona ingombranti in via Carlo Tramontano, uomo individuato e denunciato, con sequestro autoveicolo, sanzione pecuniaria di euro 450,00 e obbligo di ripristino stato dei luoghi.

Dopo il recente rafforzamento del sistema di videosorveglianza, l'amministrazione del sindaco Lello De Prisco attraverso l'assessore delegato Luana Giammetta ha chiesto al Comando di Polizia Locale tolleranza zero nei confronti di chi sversa, perché l'azione illegale e incivile di pochi non deturpi la città.

Un'azione oggi possibile grazie all'implementazione delle telecamere su ampie zone cittadine con il reperimento di finanziamenti ad hoc da parte del Comando di Polizia Municipale.

Nella direzione di potenziare ulteriormente i controlli a supporto dei caschi bianchi va anche il regolamento delle Guardie Ambientali, approvato nell'ultimo consiglio comunale, che tra gli obiettivi di tutela ambientale ha la vigilanza da parte dei volontari sugli sversamenti e sul corretto conferimento dei rifiuti. Il regolamento, approvato all'unanimità dei consiglieri presenti in aula lo scorso 4 luglio, era stato precedentemente discusso nella IV commissione consiliare di cui è presidente Tommaso Passamano.

I volontari, che saranno individuati attraverso manifestazione d'interesse indetta dal Comando di Polizia Municipale, dovranno vigilare in giro per la città sul corretto conferimento dei rifiuti, le conduzioni dei cani in aree pubbliche, la corretta esecuzione dei regolamenti comunali, nonché fare da supporto alla Polizia locale nelle azioni di pubblica incolumità nelle feste patronali e negli eventi culturali e sportivi.