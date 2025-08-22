Controlli anti-alcol in mare a Castellammare: gommone scappa all'alt, fermati e denunciati 8 a bordo

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 22 agosto 2025 09:53:33

Il 18 agosto personale del Commissariato di Castellammare di Stabia, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale ha effettuato controlli congiunti via mare e via terra nell'area antistante lo specchio d'acqua della città, finalizzati a garantire la sicurezza mediante la verifica delle unità da diporto.

Gli operatori hanno accertato la presenza e l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo, controllato la regolarità dei documenti e il possesso delle patenti nautiche. Come già sperimentato la scorsa estate, è stato inoltre utilizzato l'etilometro per verificare le condizioni psicofisiche dei conduttori dei natanti sottoposti a controllo.

Durante l'attività, un gommone con a bordo alcuni soggetti ha tentato la fuga nonostante l'alt imposto dalle forze dell'ordine, dirigendosi verso l'area portuale denominata "Acqua della Madonna". L'immediato intervento delle motovedette via mare e delle pattuglie via terra ha permesso di bloccare il mezzo.

All'arrivo delle forze dell'ordine, gli occupanti del natante, insieme ad altre persone sopraggiunte, hanno reagito con frasi minacciose e oltraggiose rivolte agli agenti. La situazione è stata riportata alla calma grazie al tempestivo supporto di ulteriori unità della Polizia.

Gli otto soggetti a bordo del gommone sono stati condotti presso il Commissariato: per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata con le accuse di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Contestate anche sanzioni amministrative per un totale di circa 5.000 euro.

Il dispositivo di sicurezza ha visto l'impiego coordinato di pattuglie terrestri e di due unità navali, operanti in perfetta sinergia lungo il tratto di litorale stabiese.

Le autorità ricordano che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530, gratuito e disponibile 24 ore su 24, per mettersi in contatto con l'Autorità Marittima più vicina.

(Foto: Maria Abate)