Controlli anti-alcol in mare a Castellammare: gommone scappa all'alt, fermati e denunciati 8 a bordo

Ultimo aggiornamento 8 minuti fa B. Vergine Maria regina

Date rapide

Oggi: 22 agosto

Ieri: 21 agosto

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: CronacaControlli anti-alcol in mare a Castellammare: gommone scappa all'alt, fermati e denunciati 8 a bordo

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Cronaca

Controlli sul litorale stabiese

Controlli anti-alcol in mare a Castellammare: gommone scappa all'alt, fermati e denunciati 8 a bordo

Polizia di Stato, Capitaneria di Porto e Polizia Locale hanno effettuato verifiche su imbarcazioni e conduttori. Un gommone ha tentato di eludere i controlli: fermati otto occupanti, accusati di minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 22 agosto 2025 09:53:33

Edil Bove Marrazzo, lavori pubblici, edilizia privata, interventi tecnici, Ristrutturazioni, Consolidamenti, Costiera Amalfitana, Tramonti

Il 18 agosto personale del Commissariato di Castellammare di Stabia, della Capitaneria di Porto e della Polizia Locale ha effettuato controlli congiunti via mare e via terra nell'area antistante lo specchio d'acqua della città, finalizzati a garantire la sicurezza mediante la verifica delle unità da diporto.

Gli operatori hanno accertato la presenza e l'efficienza delle dotazioni di sicurezza a bordo, controllato la regolarità dei documenti e il possesso delle patenti nautiche. Come già sperimentato la scorsa estate, è stato inoltre utilizzato l'etilometro per verificare le condizioni psicofisiche dei conduttori dei natanti sottoposti a controllo.

Califano Tailored Engineering - Rilievi tecnici, Rilievi architettonici di precisione, Cad, Rilievi Topografici, Foto aeree, Ortofoto, Nuovole di punti, Rilievi Tridimensionali

Durante l'attività, un gommone con a bordo alcuni soggetti ha tentato la fuga nonostante l'alt imposto dalle forze dell'ordine, dirigendosi verso l'area portuale denominata "Acqua della Madonna". L'immediato intervento delle motovedette via mare e delle pattuglie via terra ha permesso di bloccare il mezzo.

All'arrivo delle forze dell'ordine, gli occupanti del natante, insieme ad altre persone sopraggiunte, hanno reagito con frasi minacciose e oltraggiose rivolte agli agenti. La situazione è stata riportata alla calma grazie al tempestivo supporto di ulteriori unità della Polizia.

Gli otto soggetti a bordo del gommone sono stati condotti presso il Commissariato: per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata con le accuse di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Contestate anche sanzioni amministrative per un totale di circa 5.000 euro.

Il dispositivo di sicurezza ha visto l'impiego coordinato di pattuglie terrestri e di due unità navali, operanti in perfetta sinergia lungo il tratto di litorale stabiese.

Le autorità ricordano che per le emergenze in mare è sempre attivo il numero blu 1530, gratuito e disponibile 24 ore su 24, per mettersi in contatto con l'Autorità Marittima più vicina.

 

(Foto: Maria Abate)

Maurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'Amalfi

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10252101

Cronaca
Villammare, incendio devasta uno stabile: nessun ferito

Momenti di paura questa notte a Villammare, località di Vibonati, nel Golfo di Policastro, dove un violento incendio è divampato poco prima dell'una all'interno di uno stabile composto principalmente da legno e lamiere. L'edificio è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme, che hanno interessato...

Trasportava formaggi senza requisiti igienici: sequestrato carico ad Afragola, maxi multa da 24mila euro

Controlli straordinari lungo l'autostrada A1, in occasione dell'esodo estivo, hanno portato la Polizia di Stato di Napoli a smaltire un ingente quantitativo di derrate alimentari trasportate in violazione delle norme igienico-sanitarie. Il 19 agosto, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di...

Un chilo e mezzo di droga nascosto in una scatola di caffè, arrestato spacciatore a Salerno

In data 20 agosto, nel corso di un'attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Salerno, personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha proceduto all'arresto di uno spacciatore - già gravato da precedenti di polizia per tentato omicidio e detenzione...

Amalfi: yacht abbandona rifiuti sul Molo Foraneo, sanzionato il primo ufficiale di bordo /FOTO

Mattinata di controlli straordinari ad Amalfi, dove la Guardia Costiera, nell'ambito delle attività di tutela ambientale e di sicurezza pubblica, marittima e terrestre, ha individuato e sanzionato una grave condotta illecita compiuta da un lussuoso yacht ormeggiato in rada. Grazie a un'attenta attività...

Positano, vittoria in tribunale per Chez Black: salvi gli impianti di climatizzazione

Vittoria in tribunale per il ristorante "Chez Black" di Positano, storico ristorante sulla Spiaggia Grande. Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha infatti annullato l'ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione dell'impianto di condizionamento del locale. Come riporta il quotidiano...