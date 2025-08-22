Trasportava formaggi senza requisiti igienici: sequestrato carico ad Afragola, maxi multa da 24mila euro

Tu sei qui: CronacaTrasportava formaggi senza requisiti igienici: sequestrato carico ad Afragola, maxi multa da 24mila euro
Controlli straordinari lungo l'autostrada A1, in occasione dell'esodo estivo, hanno portato la Polizia di Stato di Napoli a smaltire un ingente quantitativo di derrate alimentari trasportate in violazione delle norme igienico-sanitarie.
Il 19 agosto, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord hanno fermato un furgone isotermico nel territorio del comune di Afragola. Il conducente ha dichiarato di trasportare formaggi di vario genere, ma dall'ispezione del vano di carico è emersa una temperatura superiore ai limiti consentiti per i prodotti caseari.
Proseguendo con le verifiche, gli operatori hanno scoperto alcuni cartoni nascosti, parte nel vano porta merce e parte nell'alloggiamento degli attrezzi di emergenza. All'interno vi erano larve di mosca destinate alla pesca sportiva, anch'esse trasportate senza rispettare le norme di sicurezza.
Gli agenti hanno quindi richiesto l'intervento del personale dell'ASL Napoli 2, che ha certificato l'inidoneità dell'intero carico al consumo umano e alla commercializzazione.
Per il conducente sono scattate sanzioni per un totale di 24.000 euro. È stato inoltre disposto lo smaltimento immediato dei formaggi e delle larve, al fine di tutelare la salute pubblica.
(Foto: Massimiliano D'Uva)
