Natante in avaria a Posillipo e acqua scooter in difficoltà a Salerno: prezioso l'intervento delle Fiamme Gialle

Durante la giornata di Ferragosto, i militari della Guardia di Finanza, Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, hanno svolto due operazioni di soccorso, dimostrando ancora una volta l'importanza della loro presenza nelle acque della Campania durante i periodi di maggiore affluenza turistica.

Il primo intervento è avvenuto nelle acque di Posillipo, dove quattro diportisti si sono trovati in grave difficoltà a causa di un'avaria al motore del loro natante. Alla deriva e senza possibilità di governare l'imbarcazione, il gruppo rischiava di schiantarsi contro gli scogli. Fortunatamente, una motovedetta delle Fiamme Gialle è intervenuta tempestivamente, evitando il peggio. A bordo del gommone si trovavano una donna incinta e un uomo diabetico che necessitava di insulina, rendendo il soccorso ancora più urgente e delicato.

La seconda operazione di salvataggio si è svolta nelle acque di Salerno, dove l'equipaggio di un'altra unità navale del Corpo ha assistito il conducente di un'acqua scooter in avaria. Anche in questo caso, l'intervento rapido delle Fiamme Gialle ha permesso di mettere in sicurezza il diportista, garantendo un esito positivo dell'operazione.

Considerato l'afflusso turistico aumentato, i pattugliamenti saranno ulteriormente intensificati durante il fine settimana, per garantire la sicurezza in mare e prevenire incidenti che potrebbero trasformare una giornata di festa in tragedia.