Morte Onofrio Fusco, il cordoglio del Comune di Agerola: «Ferita al cuore per la nostra comunità»

sabato 27 gennaio 2024

"Una vita spezzata troppo in fretta, una tragedia che ci addolora profondamente. La morte di Onofrio in un tragico incidente stradale è una ferita al cuore per la nostra comunità".

Il Comune di Agerola rompe il silenzio dopo l'incidente mortale di ieri pomeriggio in cui ha perso la vita il 35enne Onofrio Fusco.

Fusco stava rientrava da un giro in Costiera Amalfitana quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un muro nella frazione di Bomerano.

"Onofrio era un giovane straordinario, pieno di vita, ambizioni e talento. - prosegue il Comune - Aveva un sorriso contagioso che riusciva a illuminare anche i giorni più bui, e il suo spirito instancabile era una fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

La sua prematura scomparsa è una tragedia che ci tocca nel profondo. In momenti come questo, è difficile trovare le parole giuste per esprimere il nostro dolore e la nostra tristezza. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti ai suoi cari in questo momento così drammatico.

La luce di Onofrio si è spenta troppo presto, ma il suo ricordo continuerà a brillare nei nostri cuori".

