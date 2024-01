Tragedia ad Agerola: Onofrio Fusco perde la vita in un incidente in moto

Inserito da (Admin), venerdì 26 gennaio 2024 21:43:07

Stava rientrando con la sua moto, una Ducati di grossa cilindrata, in compagnia di un amico, da un giro in Costiera Amalfitana quando, imboccando via Villani, strada a senso unico nella frazione di Bomerano, Onofrio Fusco, figlio di un noto imprenditore caseario di Agerola, ha perso il controllo della sua due ruote, schiantandosi contro un muro.

Sin da subito le condizioni del giovane 35enne sono apparse molto gravi e, sebbene siano giunti sul posto un'ambulanza del 118 e un'automedica, i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Traffico veicolare inevitabilmente in tilt su tutte le arterie della cittadina dei Monti Lattari e persone in strada visibilmente scosse per la tragedia.

I Carabinieri della locale stazione, i militari dell'Aliquota Radiomobile e gli agenti di Polizia Municipale hanno atteso l'arrivo del magistrato di turno che ha disposto il trasferimento della salma presso l'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sarà l'esame autoptico a fornire indizi utili agli inquirenti per la ricostruzione della dinamica.

Onofrio Fusco lascia la moglie e una figlia di sei anni. L'intera comunità di Agerola è profondamente provata da questa ennesima tragedia.

