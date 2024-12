Maxi sequestro di fuochi illegali e articoli contraffatti in Campania: oltre 3.000 kg di materiale pirotecnico confiscati, 14 denunce e 4 arresti

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 30 dicembre 2024 15:47:18

In vista delle festività natalizie e di Capodanno, la Guardia di Finanza ha intensificato le attività di contrasto alla commercializzazione illecita di materiale pirotecnico e articoli contraffatti in diverse zone della Campania.

L'operazione "Capodanno Sicuro" condotta dal Comando Provinciale di Napoli ha portato a risultati di rilievo: sequestrati oltre 3.000 kg di fuochi d'artificio illegali, 14 responsabili denunciati di cui 4 arrestati, e 36 segnalazioni a vario titolo alle autorità competenti.

Nel corso degli interventi, i "Baschi Verdi" hanno sequestrato a Frattaminore oltre 15.000 articoli esplodenti detenuti illegalmente, denunciando due persone. A Cardito, un controllo presso una ditta gestita da un cittadino cinese ha portato al sequestro di 121.000 articoli pirotecnici per 219 kg complessivi, con denuncia del titolare per detenzione senza licenza. A Castel Volturno, un laboratorio illegale adiacente ad abitazioni civili è stato smantellato, con il sequestro di 20.000 manufatti artigianali e polvere pirica altamente pericolosa: arrestato il responsabile, un uomo di 49 anni. Nel comune di Somma Vesuviana, i finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli hanno sequestrato 240 artifizi pirotecnici illegali ("cobra") trovati all'interno di un'autovettura; il responsabile è stato arrestato, inoltre hanno rinvenuto e confiscato 22 batterie di artifici pirotecnici del peso complessivo di 133 kg, trovate in un'altra auto. In questo caso, il responsabile è stato denunciato a piede libero. A Castellammare di Stabia, i finanzieri hanno individuato un box contenente 242 petardi artigianali stoccati senza alcuna misura di sicurezza. L'attività si è conclusa con la denuncia del responsabile per detenzione e stoccaggio illegale di esplosivi. Oltre ai sequestri di fuochi d'artificio, nell'area metropolitana di Napoli sono stati confiscati oltre 1.400.000 articoli contraffatti o non sicuri, tra cui cover per cellulari, accessori per la persona, profumi, abbigliamento, e decorazioni natalizie. Questi prodotti, destinati al mercato nero, non rispettavano gli standard di sicurezza, rappresentando un rischio per i consumatori. Sono stati denunciati 11 responsabili per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione, mentre 25 soggetti sono stati segnalati per violazioni amministrative.

Operazioni analoghe si sono svolte ad Avellino e Benevento. A Montella (AV) sono stati sequestrati oltre 37.000 artifizi pirotecnici, per un peso netto di 107 kg di contenuto esplosivo (categoria "F1" e "F2").

Il materiale, pronto per la vendita, era stoccato su scaffali in violazione delle norme di sicurezza previste dal Decreto Ministeriale del 9 agosto 2011: gli articoli esplosivi erano collocati accanto a materiali infiammabili come alcool etilico, carta e plastica, senza le protezioni adeguate per prevenire l'innesco accidentale. Il titolare dell'attività è stato denunciato per violazione dell'art. 678 del Codice Penale, che disciplina la detenzione illecita di materiale esplosivo.

A San Giorgio del Sannio (BN), i finanzieri del Comando Provinciale di Benevento hanno sequestrato circa 31 kg di materiale pirotecnico detenuto senza alcuna licenza. Il controllo è stato eseguito presso un esercizio commerciale aperto al pubblico, specializzato nella vendita di articoli di uso domestico. Durante l'ispezione, i militari hanno trovato circa 2.500 manufatti pirotecnici esposti per la vendita in condizioni altamente rischiose, a stretto contatto con materiali facilmente infiammabili come carta e plastica. Il titolare del negozio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per commercio abusivo di sostanze esplodenti e vendita senza licenza. Il materiale sequestrato è stato affidato a una società specializzata per la distruzione.

Queste operazioni sottolineano il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza pubblica e della legalità commerciale, in particolare durante un periodo dell'anno in cui il rischio di incidenti legati all'uso improprio di fuochi artificiali è elevato. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane per garantire festività più sicure per tutti.