Maiori, investito da una moto poco prima di mezzanotte: uomo in ospedale

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), sabato 29 giugno 2024 09:36:52

Poco prima di mezzanotte, si è verificato un brutto incidente stradale in via Nuova Chiunzi a Maiori, all'altezza dell'attraversamento pedonale di Via Casale dei Cicerali.

Una coppia di residenti stava attraversando sulle strisce pedonali quando una moto che sopraggiungeva ha investito l'uomo; fortunatamente la moglie è riuscita a scansarsi in tempo.

Il malcapitato, un signore sulla 70ina, ha riportato alcune ferite: costole rotte, mignolo e polso fratturati, oltre a punti di sutura. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.

I Carabinieri di Maiori, sotto la guida del Comandante Giuseppe Loria, sono intervenute sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.

L'incidente si è verificato a poche ore di distanza da quello che ha visto una signora investita, sempre sulle strisce pedonali, all'incrocio tra via Nuova Chiunzi e la Statale Amalfitana.

Leggi anche:

Maiori, donna investita sulle strisce pedonali