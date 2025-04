Maiori, caos al porto per lo spostamento del box ticket: utenti disorientati, attivato desk provvisorio all’imbarco /foto

Inserito da (Admin), venerdì 25 aprile 2025 10:33:19

Mattinata caotica quella di oggi al porto turistico di Maiori, dove centinaia di viaggiatori si sono ritrovati disorientati a causa dello spostamento temporaneo del box office per l’acquisto dei biglietti delle "Vie del Mare".

Il chiosco, che si trovava abitualmente all’imbocco del porto, è stato trasferito nei giorni scorsi nei pressi dell’Hotel Reginna, a quasi un chilometro di distanza, per risolvere alcune questioni burocratiche legate al suolo demaniale. Tuttavia, la segnaletica insufficiente e la mancanza di un’informazione capillare hanno generato disagi notevoli.

Presi d’assalto gli uffici della Miramare, che si affacciano direttamente sul porto, così come la palestra adiacente: alcuni residenti si sono trovati, loro malgrado, a fungere da punto informazioni, indirizzando decine di turisti verso la nuova sede del box.

Per arginare le criticità, le compagnie di navigazione hanno allestito un desk d’emergenza direttamente sul molo d’imbarco, munito di cassa e POS mobile, per consentire l’acquisto dei biglietti in loco e snellire le code.

Nonostante l’intervento, la situazione ha evidenziato la necessità di una gestione più strutturata delle comunicazioni al pubblico, soprattutto in un periodo di alta affluenza turistica. L’auspicio è che i disagi si concludano nei tempi previsti - circa dieci giorni – con il ripristino del servizio nella sua sede originaria.

leggi anche:

Maiori, box "Vie del Mare" spostato vicino all'imbocco di Corso Reginna per problemi amministrativi