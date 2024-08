Litigio in mare a Positano, Borrelli: «Ai protagonisti andrebbe ritirata la patente nautica»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 16 agosto 2024 18:06:31

Sta facendo il giro dei social un video che mostra un acceso litigio in mare tra gli occupanti di due natanti, avvenuto nei pressi di Positano. L'episodio, segnalato al deputato di Alleanza Verdi SinistraFrancesco Emilio Borrelli, ha suscitato forte indignazione, portando il parlamentare a intervenire pubblicamente sulla questione.

Nel video, si possono vedere chiaramente i momenti di tensione tra i due equipaggi, con i protagonisti che - inizialmente - si affrontano restando a bordo delle rispettive imbarcazioni. Ma poi la zuffa termina in un vero e proprio "abbordaggio piratesco", con lo skipper di una barca tirato a forza sull'altra.

"Si moltiplicano le segnalazioni - commenta Borrelli - di comportamenti violenti e irresponsabili in mare posti in essere da chi ha la responsabilità di condurre natanti in piena sicurezza. Le immagini della rissa a bordo di due barche nei pressi di Positano ripropone il tema della sicurezza in mare sempre più compromessa da cialtroni e criminali che troppo facilmente si mettono alla guida di motoscafi e yacht causando danni, fino a vere e proprie tragedie, a chi ha la sventura di incrociarli".

Il deputato ha inoltre comunicato di aver inviato le immagini alla Capitaneria di Porto, con l'obiettivo di identificare e sanzionare i protagonisti della rissa. "A questi soggetti andrebbe immediatamente ritirata la patente nautica, ammesso e non concesso che l'abbiano, e impedito di tornare in mare a far danni," ha concluso il deputato.

Clicca qui per vedere il video