La Procura generale di Torino chiede l'ergastolo per l’anarchico Cospito

Nel processo d'appello bis che si è ripreso oggi a Torino, la procura generale ha richiesto l'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito, a causa delle azioni attribuite alla presunta organizzazione terroristica Fai-Fri.

Questo processo riguarda specificamente il ricalcolo della pena per uno dei singoli episodi contestati, ovvero l'attentato alla scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo), avvenuto il 2 giugno 2006. Durante l'udienza, l'accusa è stata sostenuta dai procuratori generali Francesco Saluzzo e Paolo Scafi.

In particolare, il procuratore generale Saluzzo ha affermato che "Cospito non merita sconti", sottolineando che se l'attentato a Fossano non ha raggiunto l'effetto desiderato, ovvero colpire un numero indeterminato di carabinieri, è stato solo per caso. Ha inoltre aggiunto che la Corte costituzionale ha aperto la possibilità di bilanciare attenuanti e aggravanti anche per il reato di strage politica, ma ciò non obbliga a concedere sconti non dovuti, e Cospito non merita alcuna clemenza. Per l'imputata Anna Beniamino, detenuta nel carcere di Sanremo, è stata richiesta una pena di 27 anni e un mese di reclusione.

Nel frattempo, il processo d'appello bis di un 35enne originario di Catania, sospettato di avere legami con le Fai-Fri, è stato rinviato al 26 giugno. Quest'uomo era stato identificato dagli investigatori come una sorta di "scrivano" delle Fai-Fri, poiché si occupava della traduzione e della diffusione su Internet dei proclami pubblicati dalle cellule dell'organizzazione in vari Paesi. Insieme a un compagno, aveva anche aperto il sito web "Parole armate", che secondo gli atti processuali era diventato uno strumento per lo scambio di idee tra i militanti. L'appello bis a suo carico è stato ordinato dalla Cassazione, che lo scorso anno ha annullato la precedente sentenza di assoluzione.

