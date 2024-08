Ischia, motoscafo “plana” sugli scogli: skipper positivo all’alcool test

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 12 agosto 2024 14:36:41

Un incidente si è verificato nelle acque dell'isola di Ischia nella notte appena trascorsa, quando un motoscafo di 7 metri e mezzo di lunghezza è finito contro una delle scogliere di protezione del litorale. A bordo del natante si trovavano cinque persone, tutte trentenni, provenienti da Pozzuoli, che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze fisiche. Solo uno dei passeggeri ha subito una ferita al sopracciglio, per la quale è stato necessario l'intervento del 118 e un successivo trattamento presso l'ospedale Rizzoli, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura.

L'episodio è avvenuto mentre il gruppo usciva dal porto di Ischia, intorno alla mezzanotte. Secondo quanto riferito dal TG Regionale Campania, i passeggeri hanno dichiarato di non essersi accorti della presenza degli scogli fino al momento dell'impatto. Le indagini condotte dalla Guardia Costiera hanno rivelato che lo skipper, nonché armatore dell'imbarcazione, era in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi per litro. Questo spiegherebbe l'elevata velocità del motoscafo, che al momento dell'incidente viaggiava a oltre venti nodi, e la scarsa attenzione prestata alla navigazione.

"Si poteva mettere una luce per segnalare gli scogli", avrebbe detto agli agenti della Guardia Costiera, che lo hanno soccorso. Per lui è scattata la sospensione della patente nautica, che potrà variare da 6 a 12 mesi, oltre a una sanzione amministrativa di 8.300 euro. L'imbarcazione, che è stata sequestrata dalle autorità marittime, sarà rimossa dagli scogli a spese dello stesso armatore.

Le operazioni di salvataggio e rimozione del motoscafo sono state condotte dalla motovedetta CP 829, sotto il comando di Antonio Magi. Dopo aver messo in salvo i cinque passeggeri, i soccorritori hanno proceduto con le operazioni di recupero dell'imbarcazione, che si è incastrata in alto sugli scogli, rendendo necessario l'intervento di una gru-pontone e di sub specializzati. Le manovre di rimozione, complicate dalla posizione del motoscafo, sono ancora in corso, ma al momento non sono stati segnalati sversamenti di carburante o olio in mare, scongiurando così danni ambientali.