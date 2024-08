Interruzione energia elettrica tra Cava de' Tirreni e Costa d'Amalfi a causa di un incendio a Nocera

Inserito da (Admin), domenica 11 agosto 2024 19:00:15

Un incendio di notevoli proporzioni si è sviluppato stamattina nella zona collinare di Sant'Onofrio, nel monte Solano a Nocera Superiore, portando paura e apprensione tra i residenti dell'area. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno raggiunto il castello che domina il paesaggio, sollevando preoccupazioni immediate per la sicurezza strutturale e ambientale.

Il Vice Sindaco di Cava de' Tirreni, Nunzio Senatore, in assenza del Sindaco Vincenzo Servalli, ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), mantenendo un costante contatto con la Prefettura per monitorare e gestire l'evolversi della situazione. «Le squadre di emergenza sono al lavoro per contenere il fuoco e minimizzare i danni» ha comunicato Senatore.

A causa dell'incendio, si sono verificati danni alle linee aeree dell'energia elettrica, causando interruzioni del servizio in varie località, inclusi Cava de' Tirreni, Vietri sul Mare e altri comuni della Costiera Amalfitana. «Purtroppo, potrebbe essere necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dell'energia elettrica in tutta la città per garantire la sicurezza delle operazioni di spegnimento» ha aggiunto il Vice Sindaco.

Le autorità stanno anche indagando sulle cause dell'incendio, non escludendo l'ipotesi di dolo. La situazione ha suscitato una forte reazione da parte dei residenti, molti dei quali hanno dovuto evacuare le proprie abitazioni per evitare l'esposizione ai fumi tossici.

Gli aggiornamenti sulla situazione verranno forniti man mano che nuove informazioni diventano disponibili. I cittadini sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità locali e a mantenere la calma.