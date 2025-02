Incidente auto-scooter in località Torricella. Nessun ferito

Inserito da (Admin), giovedì 20 febbraio 2025 21:50:21

Nella serata di oggi, giovedì 20 febbraio, poco dopo le 21, si è verificato un incidente in località Torricella, tra Maiori e Minori.

I veicoli coinvolti, uno scooter Honda SH che procedeva in direzione Salerno, e una Fiat 500 che marciava in direzione opposta, si sono scontrati proprio nella curva sotto il Castello. Fortunatamente, oltre ai danni riportati da entrambi i mezzi, non si registrano feriti, tanto che non è stato necessario l'intervento di alcuna ambulanza.

Sul posto i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Amalfi per i rilievi del caso ed accertare eventuali responsabilità.

(foto di Massimiliano D'Uva)