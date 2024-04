Incendio a Salerno, in fiamme deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti lungo la strada

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 23 aprile 2024 16:46:40

Un incendio è scoppiato alle prime ore dell'alba in un deposito abusivo di rifiuti solidi ingombranti situato in via Eduardo De Filippo, nella zona orientale di Salerno. I rifiuti erano posizionati lungo la strada, vicino a un cantiere per la costruzione di nuove palazzine.

La squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco, intervenuta prontamente sul luogo, ha utilizzato liquido schiumogeno estinguente per domare le fiamme e ha messo in sicurezza l'area circostante. L'intervento rapido ed efficace dei caschi rossi ha contribuito a evitare che l'incendio si propagasse ulteriormente e a limitare i danni causati dalla combustione dei rifiuti.

Successivamente, è intervenuta la Municipale per adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la regolarità della zona interessata dall'incendio, svolgendo le attività di competenza per prevenire eventuali ripercussioni sull'ambiente e sulla circolazione stradale.