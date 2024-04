Impediscono accesso a fondo agricolo a cinque fratelli, coniugi di Tramonti a processo

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 11 aprile 2024 16:08:54

Una storia di minacce e occupazione di suolo privato ha scosso la tranquilla cornice di Tramonti, in Costiera Amalfitana. È quanto emerge da un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "Il Mattino", che getta luce su una vicenda di cattivi rapporti di vicinato, sfociati finanche in aggressioni.

Per questi fatti, avvenuti nel 2020, una coppia è finita al banco degli imputati. Il giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto come parti offese quattro sorelle e un fratello, che avevano presentato una denuncia in procura a Salerno, dopo l'ennesima aggressione subita per aver attraversato una stradina pedonale che taglia il terreno dei due coniugi.

L'accesso alla stradina, cruciale per raggiungere il terreno, era stato autorizzato dal pretore di Amalfi nel 1983 alla madre dei cinque fratelli, ora deceduta, e allora proprietaria del terreno ereditato dai figli. Tuttavia, il passaggio è diventato il punto focale di una serie di aggressioni e minacce da parte dei vicini.

Le denunce delle vittime raccontano di aggressioni fisiche, minacce di morte e ingiurie gravissime, con frasi cariche di violenza verbale. I fratelli riportano anche episodi in cui sono stati inseguiti con falci, roncole e bastoni. In un caso una delle sorelle è stata colpita da un palo, riportando lesioni poi refertate.

Le violenze, secondo quanto riportato, sono state accompagnate da danni al fondo o furti di castagne.

La situazione è degenerata il 19 agosto 2020, quando i fratelli hanno trovato due lucchetti che bloccavano l'accesso al loro terreno e di fatto impedivano loro di godere dei propri diritti di proprietà.