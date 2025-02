Il poliziotto salernitano Maurizio Fittipaldi trovato senza vita in Sardegna

In un'azione coordinata, i Carabinieridi Scafati hanno arrestato il 6 febbraio un uomo di 29 anni, residente in loco, per possesso illegale di arma clandestina e banconote contraffatte. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha diffuso un comunicato stampa che dettaglia l'operazione...