Smantellato giro di auto rubate e riciclate in tre regioni: arrestato 35enne in Campania

Tu sei qui: CronacaSmantellato giro di auto rubate e riciclate in tre regioni: arrestato 35enne in Campania
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 20 agosto 2025 15:01:54
Un'articolata operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha portato allo smantellamento di un sistema criminale dedito al riciclaggio di veicoli rubati. Al termine delle indagini è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne di Boscotrecase, gravemente indiziato di riciclaggio.
L'inchiesta ha avuto origine nel febbraio 2023, quando i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, durante un normale controllo stradale, sequestrarono un'Alfa Romeo Stelvio a noleggio, immatricolata in Francia, risultata rubata in Campania nel giugno 2022. Le targhe francesi applicate appartenevano invece a una Fiat 500 rubata a Marsiglia, mentre il telaio era stato alterato con un adesivo riportante un numero fittizio per mascherare l'identità reale del mezzo.
Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura di Roma e sviluppate tra Lazio, Campania e Calabria, hanno permesso di scoprire un sistema ben strutturato. Il modus operandi degli indagati, titolari di una società di noleggio auto, prevedeva l'acquisto di veicoli rubati, la loro nazionalizzazione e reimmatricolazione con l'aiuto di un amministratore di pratiche auto. Quest'ultimo, tramite un'altra agenzia, intestava i veicoli a ignari titolari di società, reimmettendoli così in circolazione.
Grazie all'indagine, i Carabinieri hanno individuato e restituito ai legittimi proprietari sei autovetture rubate tra le province di Napoli, Salerno e Benevento: tre Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500X, tutte ritrovate a Roma.
Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne campano, che è stato condotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.
L'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.
Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.
Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.
Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.
Sostieni Il Vescovado!
Scegli il tuo contributo con
Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!
|
Per dispositivi
Apple
|
Per dispositivi
Android
rank: 10511105
Nella scorsa notte, gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all'arresto di due cittadini georgiani per il reato di tentato furto aggravato. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, i due indagati, si sarebbero introdotti in un palazzo e tentato...
Per dieci anni ha continuato a riscuotere la pensione sociale di anzianità della madre, deceduta nel novembre 2015, intascando in modo illecito circa 120mila euro. A far emergere la vicenda sono state le indagini della Guardia di Finanza di Ravenna, avviate su segnalazione dell'INPS e coordinate dalla...
Attimi di tensione a Maiori questa mattina dove una giovane turista americana è stata protagonista di un episodio che ha richiesto l'intervento sia dei Carabinieri che dei sanitari del 118. La ragazza, 27enne, aveva conosciuto ieri quattro ragazzi italiani in un ristorante di Conca dei Marini, dove era...
Attimi di paura questa mattina a Nocelle, la frazione alta di Positano, dove un uomo di 75 anni ha accusato un grave malore nella propria abitazione. Dopo aver atteso l'arrivo dell'auto medica, l'anziano è stato trasportato d'urgenza al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. I sanitari, dopo...
Ancora un'aggressione ai danni di un autista del trasporto pubblico locale. Nel pomeriggio di Ferragosto un conducente Busitalia Campania, in servizio sulla linea 8 Battipaglia-Salerno, è stato picchiato da un passeggero che lo aveva prima insultato e poi colpito con un pugno alla testa, facendolo cadere...