Smantellato giro di auto rubate e riciclate in tre regioni: arrestato 35enne in Campania

Un'articolata operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha portato allo smantellamento di un sistema criminale dedito al riciclaggio di veicoli rubati. Al termine delle indagini è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne di Boscotrecase, gravemente indiziato di riciclaggio.

L'inchiesta ha avuto origine nel febbraio 2023, quando i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, durante un normale controllo stradale, sequestrarono un'Alfa Romeo Stelvio a noleggio, immatricolata in Francia, risultata rubata in Campania nel giugno 2022. Le targhe francesi applicate appartenevano invece a una Fiat 500 rubata a Marsiglia, mentre il telaio era stato alterato con un adesivo riportante un numero fittizio per mascherare l'identità reale del mezzo.

Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura di Roma e sviluppate tra Lazio, Campania e Calabria, hanno permesso di scoprire un sistema ben strutturato. Il modus operandi degli indagati, titolari di una società di noleggio auto, prevedeva l'acquisto di veicoli rubati, la loro nazionalizzazione e reimmatricolazione con l'aiuto di un amministratore di pratiche auto. Quest'ultimo, tramite un'altra agenzia, intestava i veicoli a ignari titolari di società, reimmettendoli così in circolazione.

Grazie all'indagine, i Carabinieri hanno individuato e restituito ai legittimi proprietari sei autovetture rubate tra le province di Napoli, Salerno e Benevento: tre Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500X, tutte ritrovate a Roma.

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne campano, che è stato condotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

L'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.