Smantellato giro di auto rubate e riciclate in tre regioni: arrestato 35enne in Campania

Ultimo aggiornamento 31 minuti fa S. Bernardo abate

Date rapide

Oggi: 20 agosto

Ieri: 19 agosto

Ultimi 3 giorni

Ultimi 7 giorni

Ultimi 30 giorni

Intervallo di date

cerca

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi Il portale online della Costa d'Amalfi

Hotel Casa Angelina Praiano, il lusso discreto tra arte, lifestyle e paesaggi mozzafiatoConnectivia Fibra diretta e soluzioni tecnologiche avanzate per la tua azienda o la tuaHotel Santa Caterina, Albergo 5 Stelle lusso ad Amalfi. Ristorante Il Glicine, stella Michelin ad AmalfiMaurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'AmalfiPasticceria Gambardella a Minori, il gusto della tradizione in Costiera AmalfitanaSal De Riso Costa d'Amalfi, acquista i dolci del maestro pasticcere più amato d'Italia sul sito ufficiale Sal De Riso ShopHotel Covo dei Saraceni Positano, Albergo 5 Stelle in Costiera Amalfitana, affacciato sul meraviglioso fronte mare della città verticaleCaseificio "La Tramontina" - Prima Cotta, la Mozzarella di Bufala Campana fuori dal coro. Caseificio dal 1952, tradizione, sapori, esperienza casearia, QualitàSupermarket e Supermercati Netto, la convenienza a portata di clickPasticceria Pansa, una dolce storia lunga due secoliHotel Marina Riviera, Albergo 4 Stelle Superior, Leisure Lifestyle Hotel in Amalfi, Amalfi Coast, Albergo di Charme in Costiera Amalfitana, Luxury Hotel

Tu sei qui: CronacaSmantellato giro di auto rubate e riciclate in tre regioni: arrestato 35enne in Campania

Casa Angelina, Ospitalità di lusso e Boutique Hotel in Costiera Amalfitana, Lavoro, Opportunità, AnnuncioHotel Luna Convento Amalfi Provoloncino Amalfitano, con scorzette di Limone Costa d'Amalfi IGP firmato "la Tramontina"Frai Form Ravello del dottor Franco Lanzieri. Centro medico estetico, epilazione laser, efficace e indolorePietra di Luna Hotel a Maiori in Costiera AmalfitanaPalazzo don Salvatore Amalfi, Costiera Amalfitana, Dimore storiche, Exclusive AccommodationCardine SRL, lavori in quota, protezione, prevenzione, pannelli in fune d'acciaio, lavori di edilizia, interventi urgenti post frana, perforazione pareti rocciose, messa in sicurezza costone rocciosoPositano Destination, Your private taxi on the Amalfi Coast, Excursions, ToursAmalfi Coast Private Car, Tour, Transfer ed escursioni in Costiera AmalfitanaIl Limone IGP Costa d'AmalfiPorti di Amalfi, Pontile Coppola, Ormeggi in Costa d'Amalfi, Amalfi approdo turistico, Amalfi il porto

Cronaca

Maxi inchiesta della Procura di Roma tra Lazio, Campania e Calabria

Smantellato giro di auto rubate e riciclate in tre regioni: arrestato 35enne in Campania

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno scoperto un sistema che trasformava veicoli rubati in auto “pulite” tramite reimmatricolazioni fittizie. Sequestrate e restituite sei vetture, arrestato giovane di Boscotrecase

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 20 agosto 2025 15:01:54

Edil Bove Marrazzo, lavori pubblici, edilizia privata, interventi tecnici, Ristrutturazioni, Consolidamenti, Costiera Amalfitana, Tramonti

Un'articolata operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha portato allo smantellamento di un sistema criminale dedito al riciclaggio di veicoli rubati. Al termine delle indagini è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne di Boscotrecase, gravemente indiziato di riciclaggio.

L'inchiesta ha avuto origine nel febbraio 2023, quando i Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, durante un normale controllo stradale, sequestrarono un'Alfa Romeo Stelvio a noleggio, immatricolata in Francia, risultata rubata in Campania nel giugno 2022. Le targhe francesi applicate appartenevano invece a una Fiat 500 rubata a Marsiglia, mentre il telaio era stato alterato con un adesivo riportante un numero fittizio per mascherare l'identità reale del mezzo.

Califano Tailored Engineering - Rilievi tecnici, Rilievi architettonici di precisione, Cad, Rilievi Topografici, Foto aeree, Ortofoto, Nuovole di punti, Rilievi Tridimensionali

Le successive attività investigative, coordinate dalla Procura di Roma e sviluppate tra Lazio, Campania e Calabria, hanno permesso di scoprire un sistema ben strutturato. Il modus operandi degli indagati, titolari di una società di noleggio auto, prevedeva l'acquisto di veicoli rubati, la loro nazionalizzazione e reimmatricolazione con l'aiuto di un amministratore di pratiche auto. Quest'ultimo, tramite un'altra agenzia, intestava i veicoli a ignari titolari di società, reimmettendoli così in circolazione.

Grazie all'indagine, i Carabinieri hanno individuato e restituito ai legittimi proprietari sei autovetture rubate tra le province di Napoli, Salerno e Benevento: tre Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500X, tutte ritrovate a Roma.

Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 35enne campano, che è stato condotto dai Carabinieri presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

L'indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Maurizio Russo, dal 1899 un’avventura lunga quattro generazioni. Distillati ed eccellenze, Elisir di limone, Limoncello 100% con limoni IGP Costa d'Amalfi

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

Per dispositivi
Apple 		Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10511105

Cronaca
Tentano il furto in appartamento, due uomini arrestati a Salerno

Nella scorsa notte, gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all'arresto di due cittadini georgiani per il reato di tentato furto aggravato. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, i due indagati, si sarebbero introdotti in un palazzo e tentato...

Per dieci anni incassa la pensione della madre morta: sequestrati 120mila euro e auto di lusso

Per dieci anni ha continuato a riscuotere la pensione sociale di anzianità della madre, deceduta nel novembre 2015, intascando in modo illecito circa 120mila euro. A far emergere la vicenda sono state le indagini della Guardia di Finanza di Ravenna, avviate su segnalazione dell'INPS e coordinate dalla...

Maiori, giovane americana in stato di agitazione: Carabinieri e 118 intervengono all’alba

Attimi di tensione a Maiori questa mattina dove una giovane turista americana è stata protagonista di un episodio che ha richiesto l'intervento sia dei Carabinieri che dei sanitari del 118. La ragazza, 27enne, aveva conosciuto ieri quattro ragazzi italiani in un ristorante di Conca dei Marini, dove era...

Positano, uomo soccorso d’urgenza e trasferito in elicottero al Ruggi

Attimi di paura questa mattina a Nocelle, la frazione alta di Positano, dove un uomo di 75 anni ha accusato un grave malore nella propria abitazione. Dopo aver atteso l'arrivo dell'auto medica, l'anziano è stato trasportato d'urgenza al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. I sanitari, dopo...

Autista aggredito sulla linea Battipaglia–Salerno, i sindacati chiedono interventi urgenti

Ancora un'aggressione ai danni di un autista del trasporto pubblico locale. Nel pomeriggio di Ferragosto un conducente Busitalia Campania, in servizio sulla linea 8 Battipaglia-Salerno, è stato picchiato da un passeggero che lo aveva prima insultato e poi colpito con un pugno alla testa, facendolo cadere...