Frode fiscale da 4 milioni di euro: sequestro da 1,3 milioni a una società del napoletano

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 1 marzo 2025 09:46:56

Nella giornata del 27 febbraio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli (III Sezione – Criminalità Economica), hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro preventivo nei confronti di una società partenopea e del suo rappresentante legale. Il provvedimento, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, riguarda un importo complessivo di 1.303.255 euro.

L’indagine, avviata a seguito di una verifica fiscale condotta dal Gruppo di Giugliano in Campania, ha portato alla luce un’articolata frode ai danni dell’Erario. Secondo gli inquirenti, la società operante nel settore dell’illuminazione avrebbe annotato in contabilità fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di circa 4 milioni di euro. I documenti fiscali sarebbero stati emessi da società cosiddette "cartiere", intestate a prestanome, prive di sedi operative, risorse umane e beni strumentali, e inadempienti agli obblighi dichiarativi.

L’operazione si inserisce in un più ampio contrasto all’evasione fiscale e mira a recuperare i profitti illecitamente sottratti attraverso l’uso sistematico di fatture false per abbattere illecitamente il carico fiscale IVA e IRES. Oltre al rappresentante legale dell’azienda coinvolta, sono emersi indizi di reato anche nei confronti di coloro che hanno emesso le fatture per operazioni inesistenti e di un consulente fiscale.

Il provvedimento è una misura cautelare adottata nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.