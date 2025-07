Atrani, morte Palma Casanova: condanna al “Ruggi” ma nessun risarcimento

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 30 luglio 2025 10:34:56

Dopo oltre sei anni di battaglie legali, la famiglia di Palma Casanova, la 56enne di Atrani deceduta nel 2016 in seguito a un intervento per la rimozione di una cisti ovarica, si trova ancora in attesa di giustizia concreta. Lo scrive "La Città di Salerno".

Una sentenza del Tribunale civile di Salerno ha stabilito in modo definitivo la responsabilità dell'Azienda ospedaliera "Ruggi d'Aragona" nella morte della donna, attribuendole una colpa grave per errori medici accertati anche dai periti del tribunale. Eppure, ad oggi, nessuna somma è stata versata alla famiglia a titolo di risarcimento.

La cifra prevista dalla condanna, oltre 300mila euro, è rimasta solo sulla carta. "Siamo costretti a procedere con l'esecuzione forzata", ha dichiarato l'avvocato Christian Di Domenico, che segue la vicenda per conto del marito e del figlio della vittima.

La causa era stata inizialmente affidata all'avvocato Alfonso Cavaliere e poi seguita dallo stesso Di Domenico. La condanna ai vertici del "Ruggi" è arrivata a marzo scorso, ma da allora l'ente ospedaliero ha opposto solo silenzi e rinvii.

L'avvocato sottolinea l'assurdità di una situazione in cui nemmeno una sentenza definitiva riesce a garantire il rispetto di quanto stabilito dalla legge.

(Foto: Massimiliano D'Uva)