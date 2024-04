Amalfi, turista cade sugli scogli mentre si scatta un selfie

Inserito da (Admin), lunedì 15 aprile 2024 21:36:40

Troppo spesso l'imprudenza e il brivido di uno scatto fuori dall'ordinario rischia di tramutarsi in tragedia. E' quello che è accaduto nella serata di oggi ad Amalfi dove una giovane turista, intenta a scattarsi un selfie nei pressi della ringhiera che delimita la passeggiata tra la darsena e il molo, si è probabilmente sporta troppo perdendo l'equilibrio e finendo rovinosamente giù, prima sugli scogli e poi in acqua.

Le urla di aiuto hanno immediatamente richiamato l'attenzione dei passanti che, senza pensarci due volte, sono intervenuti per soccorrere la malcapitata e trarla in salvo. La giovane, con evidenti ferite al volto, è stata poi trasportata in ambulanza al Presidio Ospedaliero di Castiglione di Ravello.