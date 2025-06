Amalfi, è morto il turista che ha accusato un malore improvviso sul molo

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 5 giugno 2025 14:24:26

Purtroppo nulla da fare per il turista che intorno alle 13,30 di oggi, 5 giugno, ha accusato un malore improvviso sul Molo Pennello, ad Amalfi. L'uomo, che si trovava in vacanza nella Costiera Amalfitana a bordo della crociera Wild Surf, si è sentito male poco dopo essere sceso dalla nave e ha chiesto un po' d'acqua, prima di svenire davanti agli occhi di alcuni passanti.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e, in pochi minuti, i sanitari del 118 sono arrivati sul posto. Nonostante il tempestivo intervento e le manovre di rianimazione praticate per oltre mezz'ora, il turista - 75enne di New York - non ha risposto ai tentativi di salvataggio. I medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le cause del malore improvviso sono ancora da accertare. L'incidente ha gettato nella tristezza la comunità locale e i turisti presenti, che hanno assistito impotenti alla drammatica scena.

