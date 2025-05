Amalfi, Comune sospende montaggio stabilimento a Santa Croce: obbligo di messa in sicurezza e divieto d’accesso

Inserito da (Admin), venerdì 23 maggio 2025 08:25:15

Con protocollo n. 9659 del 21 maggio 2025, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Amalfi ha emesso un atto di diffida nei confronti dei soggetti proprietari e gestori del costone roccioso in località Santa Croce, ordinando interventi urgenti di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il provvedimento arriva in seguito al deposito di due perizie geologiche contrastanti: la prima, redatta dal tecnico incaricato dalla società proprietaria del costone roccioso, in cui denuncia lo stato di precarietà statica del costone stesso, nonché "criticità significative e su cui si ritiene necessario intervenire per la loro messa in sicurezza" e la seconda, redatta dal geologo incaricato dal gestore dello stabilimento balneare "Bar Ristorante Santa Croce", a seguito di attività ispettiva e manutentiva propedeutica alla presentazione della SCIA di montaggio delle opere stagionali, con annesso certificato temporaneo di eliminato pericolo.

Nel provvedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale, i tecnici ricordano come le attività turistico-balneari "prossime alla costa in aree a pericolosità/rischio da frana è subordinato alla redazione di un apposito studio geologico riguardante le falesie rocciose", da eseguire "a cadenza annuale anche con l'ausilio di geologi rocciatori e dovrà certificare la fruibilità degli arenili limitatamente al periodo estivo di riferimento". Studio geologico che, in effetti, è stato opportunamente presentato a corredo della SCIA dal gestore dello stabilimento balneare.

In presenza, pertanto, di due relazioni contrastanti, a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei frequentatori della spiaggia, dei lavoratori e delle strutture sottostanti, l'Ufficio Tecnico di Palazzo San Benedetto ha diffidato i soggetti coinvolti a sospendere ad horas l'attività di montaggio dello stabilimento balneare e a procedere all'avvio delle opere necessarie per l'eliminazione del pericolo, a proprie cure e spese. Gli interventi richiesti comprendono:

la redazione di uno studio geologico specialistico;

la messa in sicurezza della parete;

tutte le misure di mitigazione del rischio prescritte dai tecnici.

Nel frattempo, è fatto divieto assoluto di stazionamento o attività nelle aree sottostanti alla parete rocciosa interessata. In caso di inottemperanza il Comune si riserva di adottare atti consequenziali.