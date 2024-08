A Pontecagnano incendio devasta campo roulotte: otto veicoli distrutti, nessun ferito

Inserito da (Admin), martedì 13 agosto 2024 18:41:43

Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto otto roulotte in un campo situato in via Magellano a Pontecagnano nella tarda serata di ieri. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, supportati da Carabinieri e Polizia Locale.

Momenti di tensione si sono vissuti quando un uomo di origine marocchina ha cercato di gettarsi tra le fiamme per recuperare del denaro, ma è stato fermato in tempo. Le cause dell'incendio restano al momento sconosciute.