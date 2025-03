Salerno, Donne e Innovazione: all'UNISA un evento sulle pari opportunità nella scienza e nell'imprenditoria

Inserito da (Admin), sabato 8 marzo 2025 19:27:55

Nel quadro delle attività di terza e quarta missione promosse dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) dell'Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con il Centro internazionale di Studi Avanzati e Ricerche THERADE, si terrà il prossimo 10 marzo 2025 un evento di rilievo internazionale in occasione della Giornata Internazionale delle Donne.

L'incontro, intitolato "Innovation, Inclusion and Equality of Opportunity: the fundamental role of women in the Academy, Education, Science, and Entrepreneurship", si svolgerà presso l'Aula delle Lauree di Ingegneria dell'UNISA a partire dalle ore 9:00 e vedrà la partecipazione di esperte e professioniste provenienti dal mondo accademico, culturale e imprenditoriale di diversi paesi, tra cui Turchia, Serbia, Iran, Pakistan, Perù e Italia.

L'evento, organizzato in collaborazione con THERADE - un network internazionale che coinvolge le Università di Salerno, Aristotele di Thessaloniki (Grecia), Tecnica di Riga (Lettonia), di Novi Sad e Kragujevac (Serbia) e di Kirklareli (Turchia) - offrirà una piattaforma di confronto su temi cruciali legati all'innovazione, all'inclusione e alle pari opportunità nel mondo accademico e scientifico.

Un panel di relatrici di alto profilo

Tra le relatrici spiccano personalità di rilievo come Serpil Aközcan Pehlivanoğlu (Turchia), Vice Rettore dell'Università di Kirklareli ed esperta di fisica nucleare; Rosita Elvira Alcántara Poma (Perù), docente presso l'Università Nazionale di San Marcos e promotrice dell'autonomia economica femminile; Vera Bayer (Thailandia/Germania), imprenditrice nel settore fitness e investitrice nei mercati finanziari; Tiziana D'Angelo (Italia), direttrice dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia; Shafaq Fatima (Pakistan/Australia), esperta in acquacoltura e formazione; Elisabet Paunovic (Serbia), ex responsabile del WHO European Centre for Environment and Health; Tatiana O. Pavlenko (Ucraina), esperta di protezione dalle radiazioni; Paola Vicini (Italia), dirigente di Protex Italia ed esperta in sicurezza e igiene ambientale; Sabriye Yusan (Turchia), Direttrice dell'Istituto di Scienze Nucleari dell'Università di Ege; Nataša Todorović (Serbia), docente di fisica nucleare, ricercatrice al CERN; Olena Turos (Ucraina), esperta di salute ambientale; Sarah Saadati (Iran), specialista ambientale ed esperta di sostenibilità; Danijela Milosevic (Serbia), esperta di intelligenza artificiale e formazione digitale; Jovana Nikolov (Serbia), esperta di radioprotezione e sicurezza nucleare; Alessandra Calise Martuscelli (Italia), direttrice della Fondazione Ipogeo dei Cristallini; Rosaria Ippolito (Italia), specialista in radioattività ambientale e conservazione del patrimonio; Huriye Icil (Cipro), esperta di chimica organica e nanotecnologie.

Il programma della giornata prevede una sessione inaugurale alle 9:00 con i saluti istituzionali, seguita da un ciclo di interventi delle relatrici, con approfondimenti sulle sfide e sulle opportunità per le donne nel campo della scienza, dell'imprenditoria e della ricerca accademica. La chiusura dei lavori è prevista per le 14:00 con le conclusioni finali.

L’evento rappresenta un'importante occasione per sottolineare il ruolo fondamentale delle donne nella società e nel progresso scientifico e tecnologico, ribadendo l’impegno dell’Università di Salerno e della comunità accademica internazionale per la promozione delle pari opportunità e dell’inclusione.