"Nomina la Talpa": il contest per battezzare la macchina che scaverà la nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 15 febbraio 2025 11:03:26

Napoli, 14 febbraio 2025 - Un'opportunità unica per i cittadini di partecipare attivamente al progresso infrastrutturale del Sud Italia: scegliere il nome della gigantesca talpa, ovvero la TBM (Tunnel Boring Machine), che avrà il compito di scavare la galleria Saginara, situata tra i Comuni di Campagna e Contursi Terme, in provincia di Salerno.

La scelta del nome per questa macchina, fondamentale nell'ambito dei lavori per la nuova linea AV/AC Salerno - Reggio Calabria, avverrà attraverso un contest aperto a tutti. A partire da oggi, 14 febbraio, fino al 19 febbraio, sarà possibile votare uno dei quattro nomi proposti: Costanza, Isabella, Irna e Partenope. Per partecipare al voto, gli interessati possono accedere al link "Vota ora" o utilizzare il form dedicato disponibile sulla pagina del contest.

Il nome che riceverà il maggior numero di voti sarà ufficialmente annunciato il 21 febbraio, durante la cerimonia di inaugurazione della TBM presso il cantiere del lotto 1a della nuova tratta. L'evento segnerà un passo significativo verso la realizzazione di questo ambizioso progetto infrastrutturale.

La TBM in questione, lunga circa 130 metri e del peso di 4mila tonnellate, è dotata di 18 motori che generano una potenza complessiva di 10 Megawatt. Operativa 24 ore su 24, sette giorni su sette, questa macchina possiede una testa fresante con un diametro di 13,46 metri, rendendola la più grande mai impiegata non solo in Italia, ma anche in Europa, da Webuild, azienda leader nel settore degli scavi sotterranei.

Il coinvolgimento del pubblico in questa fase iniziale del progetto non solo rafforza il legame tra i cittadini e le grandi opere, ma enfatizza anche l'importanza della partecipazione civica nelle decisioni che modellano il futuro delle infrastrutture italiane.