In Campania arriva l'inverno: venerdì atteso drastico calo delle temperature

mercoledì 17 gennaio 2024

In Campania questi saranno gli ultimi giorni di temperature nella media: i meteorologi annunciano un imminente cambiamento causato da un ciclone artico, che si appresta a far crollare drasticamente le temperature, portando con sé il rischio di nevicate anche a quote relativamente basse, sotto i mille metri di altitudine.

Quest'inverno ha fatto solo un timido ingresso nella regione, "sfiorando" la Campania in questa prima parte di gennaio, ma ora sembra pronto a manifestarsi in tutta la sua forza.

L'arrivo del freddo è previsto per venerdì 19 gennaio e si prospetta di lunga durata.

La neve, fino ad ora un ospite raro nelle pianure campane, potrebbe cadere abbondantemente anche a quote più basse, alimentata dalle piogge che si protrarranno anche con il calo delle temperature. Il vento di libeccio, caratteristico della zona, lascerà il passo al più freddo vento di grecale, contribuendo ad un ulteriore peggioramento della temperatura percepita.

Il rischio nebbia, che ha accompagnato le giornate recenti, rimarrà elevato solo fino a domenica, dopodiché sarà meno probabile la formazione di banchi di nebbia.

Occhi puntati sul maestoso Vesuvio nel fine settimana, poiché potrebbe essere testimone della sua prima nevicata. La combinazione di temperature in calo e precipitazioni persistenti potrebbe dipingere di bianco la cima del vulcano, regalando uno spettacolo suggestivo.

Insomma, l'inverno si appresta a fare sul serio in Campania, portando con sé tutti gli elementi tipici della stagione fredda.