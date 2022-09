Piano di Sviluppo Rurale Campania: pubblicati 3 nuovi bandi per un totale di 41 milioni di euro

Scritto da MP (Admin), martedì 13 settembre 2022 19:36:47

Ultimo aggiornamento martedì 13 settembre 2022 20:05:47

«Abbiamo pubblicato tre nuovi bandi PSR per 41 milioni di euro, come previsto nel nostro calendario per questo periodo transitorio» ad annunciarlo è Nicola Caputo, Assessore Regionale all'Agricoltura della Regione Campania, che continua «I nuovi bandi riguardano diverse tipologie di intervento per le aree costiere e isolane, rimaste spesso escluse dalle precedenti call, e per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano. Una particolare attenzione soprattutto per i più giovani, con il primo bando dal 2017 rivolto ai giovani agricoltori che vogliono assumere la guida di un'azienda e con l'avviso pubblico che consentirà il riconoscimento del premio a tutti i giovani rimasti esclusi dal bando PIG del lontano 2017».

Con Decreto Dirigenziale numero 330 del 29 agosto 2022 la Regione Campania ha approvato il bando della Tipologia d'intervento 6.1.1"Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda" del Psr (scadenza per la presentazione delle domande: ore 16 del 30 settembre 2022). La tipologia in questione, nello specifico, sostiene il primo insediamento di imprenditori agricoli giovani al fine di: creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale; favorire l'inserimento di professionalità nuove, con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali; incoraggiare l'introduzione di tecnologie innovative nell'ambito della gestione aziendale in coerenza con i piani di resilienza e transizione. Il bando ha una dotazione finanziaria di 27 milioni di euro e trova applicazione sull'intero territorio regionale. I richiedenti devono avere meno di 40 anni (41 anni non compiuti) ed essersi insediati in azienda agricola non oltre i 24 mesi dal rilascio dell'istanza di aiuto.

Con il Decreto Dirigenziale numero 336 del 31 agosto 2022 la Regione Campania ha approvato il bando della Tipologia d'intervento 4.4.2"Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario" del Psr, ma limitatamente all'intervento A "Terrazzamenti e ciglionamenti", (scadenza per la presentazione delle domande: ore 16 del 30 settembre 2022) al fine di migliorare le condizioni del territorio in un'ottica agro climatico ambientale, perseguendo il raggiungimento di un soddisfacente stato di conservazione della biodiversità, in quanto un ambiente dotato di un adeguato grado di diversità biologica reagisce più attivamente alle repentine variazioni atmosferiche e climatiche. Per conseguire l'obiettivo, la 4.4.2 sostiene la realizzazione di interventi volti alla creazione, ripristino e ampliamento di infrastrutture verdi e specifici elementi del paesaggio agrario in aree degradate e coltivate, con particolare riguardo alle aree che ricadono nella "Rete Natura 2000" e ad altre aree di grande pregio paesaggistico e ambientale caratterizzate da un'agricoltura definita "eroica" perché svolta in condizioni estreme rispetto alla coltivazione tradizionale e che, pertanto, richiede interventi mirati. Il bando - relativo esclusivamente all'intervento A "Terrazzamenti e ciglionamenti" - ha una dotazione finanziaria di circa 9 milioni di euro e trova applicazione sui terreni agricoli delle zone di grande pregio naturale, paesaggistico e ambientale dei comuni delle isole del Golfo di Napoli e di buona parte dei comuni della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana.

Con il Decreto Dirigenziale numero 329 del 29 agosto 2022 la Regione Campania ha approvato il bando della Tipologia d'intervento 16.1.2"Sostegno ai Gruppo operativi (Go) del Partenariato europeo per l'innovazione (Pei) per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'Akis campano" del Psr (scadenza per la presentazione delle domande: ore 15 del 21 ottobre 2022) . La Tipologia 16.1.2 è una delle novità del periodo transitorio ed ha come obiettivo il superamento delle difficoltà del settore agricolo, agroalimentare e forestale attraverso l'innovazione e il trasferimento di conoscenze. Il bando trova applicazione sull'intero territorio regionale e ha una dotazione finanziaria di circa 4,8 milioni di euro.

E' richiesto il possesso di requisiti specifici per le singole tipologie di bandi nonché la qualifica di imprenditore agricolo a tutti gli effetti.

«E' una grande vittoria per tutti i produttori e i contadini della Costa d'Amalfi» afferma soddisfatto Angelo Amato, Presidente del Consorzio di Tutela "Limone Costa d'Amalfi IGP" «Il mio personale ringraziamento va all'assessore Caputo che da subito ha recepito le istanze provenienti dal Consorzio, ha dimostrato con i fatti e in tempi brevi di avere a cuore le difficoltà dei contadini locali, custodi di una tradizione secolare e dal cui lavoro dipende la salvaguardia del fragile equilibrio idro-geologico della Costiera Amalfitana. Il nuovo bando è la vittoria di un lavoro di sinergia sui tavoli di concertazione, è la dimostrazione di collaborazione fattiva e concreta».