Campania, 16 aprile allerta meteo per vento forte e mare agitato sulle zone costiere

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 15 aprile 2025 15:26:04

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato, in vigore dalle ore 12.00 alle 23.59 di mercoledì 16 aprile 2025. L'avviso riguarda l'intero territorio regionale con esclusione delle zone di allerta 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, sono attesi venti forti dai quadranti meridionali con raffiche locali, accompagnati da mare agitato, in particolare lungo i litorali maggiormente esposti, dove non si escludono possibili mareggiate.

Il bollettino non segnala criticità idrogeologiche o temporali e non è associato ad alcun codice colore, configurandosi quindi come un'allerta di tipo "verde" sotto il profilo del rischio idraulico e idrogeologico. Tuttavia, l'intensità del vento e il moto ondoso possono comunque generare disagi e situazioni potenzialmente pericolose.

La Protezione Civile ha invitato i sindaci dei Comuni interessati a porre attenzione al monitoraggio del verde pubblico e alla verifica della tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti forti e delle onde.

L'invito alla cittadinanza è alla massima prudenza, soprattutto nei pressi delle zone costiere e in presenza di alberi o strutture temporanee. Si consiglia inoltre di evitare le attività in mare e di limitare gli spostamenti non necessari durante l'orario di validità dell'allerta.

(Foto: Massimiliano D'Uva)