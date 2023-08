Stasera ricomincia la Serie A, De Luca fa i propri auguri a Napoli e Salernitana: «La Campania c’è»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 19 agosto 2023 11:11:41

Questa sera, sabato 19 agosto, ricomincia il Campionato di Serie A. Alle 18.30, al Benito Stirpe, gioca il Napoli, Campione d'Italia, contro il Frosinone. La partita sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su DAZN.

I laziali allenati da Eusebio Di Francesco non hanno nessuna intenzione di fungere da sparring partner per i partenopei, guidati da Rudi Garcia.

Nel frattempo il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, fa i suoi auguri alla squadra di Aurelio De Laurentiis, che fino a ieri stava ricaricando le energie in Costa d'Amalfi: «Un grande in bocca al lupo al Napoli Campione d'Italia, al via della nuova stagione con rinnovate ambizioni. L'augurio è quello di essere sempre protagonista in Italia ed in Europa con bel gioco, risultati, e grande passione. Quella grande passione che accompagna tutte le formazioni calcistiche campane».

Dal Presidente della Giunta Regionale anche un «In bocca al lupo alla Salernitana per un'altra stagione piena di soddisfazioni ed entusiasmo. La Campania può davvero dire la sua a tutti i livelli nella stagione che comincia».

