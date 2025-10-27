Sport Club ’85 Tramonti battuto 2-1 dal Salerno Guiscards in Coppa Italia Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 27 ottobre 2025 13:21:04

Nel girone di ritorno valido per la Coppa Italia Campania, lo Sport Club '85 Tramonti è stato sconfitto per 2-1 dai salernitani del Salerno Guiscards, al termine di un match combattuto e ricco di occasioni. L'incontro si è disputato allo Stadio "Avv. Franco Amato - Il Capitano" di Pietre di Tramonti (SA).

Nonostante il risultato, la squadra tramontana, guidata dal tecnico Mister Mimmo Baino e dal vice Mister Donato Coppola, ha giocato una partita di buon livello, mostrando organizzazione e buona intensità in campo. Nel primo tempo, lo Sport Club '85 ha creato diverse occasioni da gol, trovando anche la rete dell'1-0 grazie a un preciso destro di Luca Amatruda dall'area di rigore. La squadra ha sfiorato più volte il raddoppio, ma il pallone non è entrato.

Il secondo tempo ha visto un copione simile: tramontani e salernitani hanno giocato una gara combattuta, fino al pareggio degli ospiti con Serdoz, in un'azione che ha suscitato qualche dubbio per un presunto tocco di mano al momento del tiro. La partita si è decisa nei minuti finali, quando Chianese ha segnato il gol della vittoria del Salerno Guiscards, fissando il risultato sul 2-1.

«È stata un'ottima prestazione da parte dei miei ragazzi - ha commentato a caldo Mister Baino - una partita fortemente sentita, e sono contento dell'atteggiamento mostrato in campo. Nonostante il risultato, la squadra ha dimostrato determinazione e voglia di crescere. Abbiamo ritrovato nuovi giocatori e provato altre soluzioni tattiche, e continueremo a migliorare».

Nonostante la sconfitta, i gialloverdi hanno mostrato segnali positivi, mettendo in evidenza buona tecnica e spirito di squadra, con la promessa di proseguire nel percorso di crescita partita dopo partita.