Lazio-Salernitana, stasera granata senza tifosi a seguito. Le probabili formazioni

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 12 aprile 2024 11:56:48

Di Vincenzo Milite

La Salernitana, questa sera, 12 aprile, come lo scorso anno, giocherà all'Olimpico contro la Lazio senza il suo pubblico. Ancora una volta la decisione dell'osservatorio ha lasciato la torcida granata con l'amaro in bocca.

Colantuono recupera il portiere Ochoa, restano in infermeria Kastanos e Basic.

Sfida questa ricca di ex, ad iniziare dal patron bianco-celeste, Lotito, fino ad arrivare al grande ex Candreva nelle fila granata.

Mister Colantuono, nel presentare la gara, ha parlato di un gruppo unito e convinto di fare una buona gara e regalare una soddisfazione ai propri tifosi; quindi, consapevole del valore dell'avversario, dovrebbe riproporre lo stesso spartito tattico delle ultime apparizioni, il 4-4-2, cambiando qualche interprete: in porta dovrebbe ritornare Ochoa; nella linea difensiva centrale potremmo rivedere Gyomber in coppia con Manolas; sugli esterni Pierozzi e Bradaric; esterno a destra di centrocampo dovrebbe agire Tchoauna, mentre a sinistra potremmo vedere Vignato; in attacco l'ex Candreva alle spalle di Simy. Ancora fuori Dia, le parti stanno dialogando per trovare un accordo, ma per il momento le posizioni sono ancora distanti.

La Lazio del neo allenatore Igor Tudor viene da due sconfitte consecutive, con la Juve in coppa Italia e con la Roma in campionato. La voglia di rialzare la testa dunque è molto forte nelle fila bianco-celesti, anche se Tudor dovrà fare a meno di Provedel, Romagnoli, Zaccagni e Immobile per infortunio. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, Castellanos dovrebbe essere la punta centrale, alle sue spalle Felipe Anderson, Luis Alberto.

Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Vecino, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Igor Tudor

SALERNITANA (4-4-1-1): Ochoa;Pierozzi, Manolas, Gyomber ; Bradaric,Tchaouna, Maggiore, Coulibaly, Vignato; Candreva, Simy. All. Stefano Colantuono

La partita sarà trasmessa da DAZN a partire dalle ore 20,45.