Lazio-Salernitana, caos trasferta per i tifosi granata

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), mercoledì 26 ottobre 2022 17:37:42

Ultimo aggiornamento mercoledì 26 ottobre 2022 17:41:05

di Vincenzo Milite

I tifosi della Salernitana non partiranno per Roma. Non per loro volontà ma perché gli è stato proibito dagli organi di vigilanza.

Infatti, con la solita scusa per "motivi di sicurezza", sono stati emessi solo 500 biglietti a 42,00 euro (quando il biglietto normalmente costa 15,00).

In uno stadio come l'Olimpico, che ha una capienza di circa ottantamila spettatori e un settore ospiti dalla capienza di circa 6500, è praticamente palese che, con 500 biglietti, è come vietare la trasferta ai tifosi della Salernitana. Già l'anno scorso, questi ultimi hanno colorato gli stadi di tutta Italia con bandiere e cori: non si è mai verificato un solo scontro con le altre tifoserie, anche quando la Salernitana perdeva con tante reti di scarto. Anche quest'anno, i tifosi granata si sono mossi in massa per seguire la squadra: a Milano contro l'Inter 6700 tifosi, mentre a Reggio Emilia 4500.

Quindi, tutta la tifoseria organizzata ha deciso di non partite per Roma lasciando il settore ospiti vuoto in segno di protesta, sperando che si lanci un segnale a chi di dovere in modo che in futuro non si limiti il diritto di tifare in modo sano e sereno i colori della propria squadra del cuore anche in trasferta.

Per venire incontro ai tifosi, la società ha deciso di aprire le porte dell'Arechi e far accedere i supporter granata all'allenamento di venerdì mattina in modo da caricare i giocatori e spronarli a dare tutto in campo domenica prossima contro la Lazio.

Appuntamento quindi venerdì alle 10,00 allo stadio Arechi per salutare e caricare i giocatori.