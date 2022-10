La Campania vince il Trofeo delle Regioni di Mototurismo

Scritto da (PNo Editorial Board), lunedì 3 ottobre 2022 14:26:02

Ultimo aggiornamento lunedì 3 ottobre 2022 14:56:47

Al Trofeo delle Regioni di Mototurismo vince la Campania. Con 1674 iscritti e 1674 motociclisti tesserati FMI, giunti in Abruzzo per vivere un fine settimana di grandi emozioni, si è piazzata prima.

Sabato 1° e domenica 2 ottobre si è tenuta la quarta edizione del Trofeo delle Regioni di Mototurismo, organizzata dal Comitato Regionale Abruzzo con la fondamentale collaborazione di 14 Moto Club del territorio.

Una manifestazione, con base a Tortoreto Lido (TE), durante la quale il Comitato Regionale Campania è stato il protagonista, arrivando in Abruzzo con decine di Moto Club e centinaia di Tesserati, tra cui il Moto Club Amalfi. Ottimi riscontri anche da parte di Calabria e Piemonte, seconda e terza, e da Puglia e Lombardia, che hanno completato la top 5.

Per Giovanni Copioli, Presidente FMI: "Il Trofeo delle Regioni è la festa del Mototurismo italiano: vedere così tanti Moto Club e Tesserati condividere la nostra passione è davvero emozionante. Questo evento cresce anno dopo anno grazie all'attività dei Comitati Regionali e dei Moto Club organizzatori, che si impegnano a offrire il meglio del loro territorio a tutti i motociclisti. E' una manifestazione che premia chi vi partecipa, chi la organizza e le località su cui insiste che, come affermato anche dagli amministratori locali in questi giorni, godono di un indotto altrimenti impensabile in questo periodo. Siamo molto orgogliosi perché tutto ha funzionato al meglio e ora non ci resta che aspettare l'edizione 2023, che verrà preparata in ogni aspetto dal Comitato Regionale Campania, a cui rivolgo allo stesso tempo i complimenti per la vittoria e un incoraggiamento per l'impegno assunto".

Franco Mastroianni, Presidente Comitato Regionale FMI Campania, ha espresso grande soddisfazione: "La storica tradizione mototuristica campana torna ai vertici italiani. La grande coalizione della nostra regione ci ha portato alla vittoria di questo prestigioso trofeo. La squadra del comitato regionale è orgogliosa di ogni singolo motociclista della nostra regione".

Sulla stessa lunghezza d'onda Domenico Terracciano, consigliere regionale FMI Campania e coordinatore della commissione turistica regionale. "L'abbiamo voluta, l'abbiamo cercata e alla fine la vittoria è arrivata! Siamo soddisfatti - ha sottolineato - del grande risultato, merito dell'unione di tutti i Moto Club FMI regionali che hanno indossato per l'occasione un unico colore, quello della Campania. L'evento ha raggiunto in pochi anni livelli altissimi e l'edizione 2023 in Campania ci auspichiamo abbia altrettanto successo, anzi ci impegneremo per superare tutte le aspettative. Da oggi siamo già al lavoro affinché il Trofeo delle Regioni 2023 possa essere sentito anche dalle istituzioni regionali e locali in quanto di grande spessore storico, culturale e turistico".