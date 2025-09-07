Italia campione del mondo dopo 23 anni: battuta la Turchia al tie-break

Tu sei qui: SportItalia campione del mondo dopo 23 anni: battuta la Turchia al tie-break
Inserito da (Admin), domenica 7 settembre 2025 16:58:54
di Vincenzo Milite
L'Italia torna sul tetto del mondo nel volley femminile, conquistando il suo secondo titolo mondiale nella storia.
Nella decisiva finale, le azzurre, come in semifinale, sono state costrette al tie-break per superare una combattiva Turchia guidata dal coach Santarelli e Vargas.
Il tie-break, vinto 15-8 grazie a muri decisivi, ha sancito la vittoria finale della squadra di Velasco, che ha portato a casa anche la 36ª vittoria consecutiva.
Questo trionfo rappresenta il primo titolo mondiale per l'Italia dal 2002 e il quarto in soli due anni, dopo le medaglie alle Olimpiadi di Parigi e le vittorie nelle Volleyball Nations League (VNL).
Italia-Turchia 3-2 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8
