Sport

Mondiali di volley femminile, le azzurre scrivono la storia

Italia campione del mondo dopo 23 anni: battuta la Turchia al tie-break

La squadra di Julio Velasco conquista il secondo titolo iridato della sua storia superando in finale la Turchia 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8). Decisivi i muri nel tie-break, che hanno regalato anche la 36ª vittoria consecutiva. Per l’Italia è il quarto trofeo in due anni, dopo Olimpiadi e doppia VNL

Inserito da (Admin), domenica 7 settembre 2025 16:58:54

di Vincenzo Milite

L'Italia torna sul tetto del mondo nel volley femminile, conquistando il suo secondo titolo mondiale nella storia.

Nella decisiva finale, le azzurre, come in semifinale, sono state costrette al tie-break per superare una combattiva Turchia guidata dal coach Santarelli e Vargas.

Il tie-break, vinto 15-8 grazie a muri decisivi, ha sancito la vittoria finale della squadra di Velasco, che ha portato a casa anche la 36ª vittoria consecutiva.

Questo trionfo rappresenta il primo titolo mondiale per l'Italia dal 2002 e il quarto in soli due anni, dopo le medaglie alle Olimpiadi di Parigi e le vittorie nelle Volleyball Nations League (VNL).

Il tabellino:

Italia-Turchia 3-2 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8

 

Foto: Federazione Italiana Pallavolo

Galleria Fotografica

Campionati del mondo Volley femminile: favola Italia, dopo 23 anni è sul tetto del mondo<br />&copy; Federvolley Campionati del mondo Volley femminile: favola Italia, dopo 23 anni è sul tetto del mondo © Federvolley

