Gennaro Torre di Amalfi eletto consigliere per il Comitato Campania della Federazione Italiana Canottaggio

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 21 febbraio 2024 16:24:52

Stamattina, 21 febbraio, presso il Circolo Nautico Posillipo, si è svolta un'assemblea regionale straordinaria della Federazione Italiana Canottaggio per eleggere i consiglieri del Comitato Campania.

La Canottieri Partenio di Maiori ha proposto la candidatura di Gennaro Torre con grande fiducia e con la speranza di garantire una voce autorevole nel consiglio. L'architetto Torre è stato eletto - riuscendo a prevalere sugli altri candidati Guido Cangiano, Riccardo De Falco e Francesco Maria Maglione - grazie a una visione inclusiva per lo sviluppo del canottaggio in Campania, che per lui deve mirare a lavorare in stretta collaborazione con le altre discipline e con le istituzioni locali per promuovere lo sport e i valori che esso incarna.

Gennaro Torre, architetto di professione, è una figura ben nota e rispettata nella comunità locale. Nato ad Amalfi, ha compiuto i suoi studi presso l'Università Federico II di Napoli, conseguendo la laurea con lode. Successivamente, ha arricchito il suo bagaglio formativo con un Master a Roma e ha accumulato preziose esperienze lavorative sia a Napoli che a Milano, prima di dedicarsi alla libera professione. La sua attività professionale si è concentrata principalmente nella Costiera Amalfitana, dove ha lavorato sia per committenza privata che pubblica, contribuendo al tessuto architettonico e culturale della regione.

Tuttavia, la passione di Torre per il canottaggio è un elemento centrale della sua vita, fin dall'infanzia. Al Circolo della Canottieri Partenio di Maiori, sotto la guida esperta di mister Francesco Noio, ha coltivato la sua passione per l'attività remiera, gareggiando a livello agonistico con impegno e dedizione.

La sua elezione come consigliere della Federazione Italiana Canottaggio rappresenta un riconoscimento non solo del suo impegno nel campo sportivo, ma anche della sua integrità e competenza professionale.