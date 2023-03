Coppe europee: vincono Juventus, Roma e Fiorentina. Lazio ko

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), venerdì 10 marzo 2023 08:48:35

di Vincenzo Milite

Juventus-Friburgo 1-0

La Juve vince di misura in casa contro i tedeschi del Friburgo con un goal di Di Maria al 53'. Un vantaggio minimo che però permette ai bianconeri di gestire la partita di ritorno in casa dei tedeschi giovedì 16 marzo alle ore 18.45.

Roma-Real Sociedad 2-0

La Roma batte gli spagnoli del Real Sociedad con un goal per tempo, e mette una serie ipoteca sul passaggio del turno.

Le reti sono stati messi a segno da El Shaarawy al 13' e da Kumbulla all'86'. Da segnalare due infortuni in casa giallorossa, Llorente e Pellegrini.

Lazio-AZ Alkmaar 1-2

In Conference league, La Lazio perde la prima sfida con gli olandesi. Pedro illude la Lazio, poi Però Pavlidis e Kerkez per l'AZ ribaltano il risultato. Strada in salita dunque per Sarri e compagni tra 9 giorni in Olanda.

Fiorentina-Sivasspor 1-0

Nell'andata degli ottavi di Conferenza League, la Fiorentina batte i turchi con un goal di Barak, in una gara dominata che poteva finire con più reti a favore dei toscani. Giovedì 16 marzo all'Eylul Stadium, ore 18.45 la gara di ritorno.

Foto: AS Roma