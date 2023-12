Con il Rupert's Trail ad Amalfi si conclude il Circuito Trail Campania: ecco i vincitori

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 11 dicembre 2023 18:21:49

Si è concluso con la vittoria di Francesco Pollio (ASD Sorrento Runners) il Memorial Sportivo Rupert's Trail - Urban Night Race, che si è tenuto sabato 9 dicembre ad Amalfi.

Secondo posto per Matteo Severino (ASD Movicoast Sport e Turismo), terzo per Carmine Amendola (ASD Amalfi Coast Sport & More), quarto per Giuseppe Gentile (ASD Aequa Trail Running), quinto per Simone Antonio Di Mauro (ASD Amalfi Coast Sport & More).

12 km tra sentieri e scale, salite e ripide discese, vicoli e scorci nascosti che si aprono tra palazzi vecchi e chiese, itinerari naturalistici e panorami da sogno. Tutti gli introiti della competizione sono stati devoluti, come sempre, ad associazioni con finalità benefiche e sociali dedicate ai bambini in difficoltà: in particolare l'edizione 2023 ha supportato i bambini orfani della Bolivia.

La gara, di rilevanza nazionale, giunta alla sua settima edizione, è stata anche la tappa conclusiva del circuito Trail Campania.

Al termine, in Piazza della Bussola, sono stati premiati i primi 5 arrivati della classifica generale, i primi 3 delle categorie maschili assegnate e le prime 5 donne giunte regolarmente al traguardo.

Ma anche i campioni del Circuito Trail Campania, che elenchiamo di seguito.

CLASSIFICA MASCHILE:

SEVERINO MATTEO (ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO)

(ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO) GENTILE GIUSEPPE (ASD AEQUA TRAIL RUNNING)

(ASD AEQUA TRAIL RUNNING) D'URSO NICOLA (ASD AEQUA TRAIL RUNNING);

(ASD AEQUA TRAIL RUNNING); Vincenzo Ruocco (Team@Animatrail ASD),

(Team@Animatrail ASD), Leonardo Mansi (ASD Movicoast Sport e Turismo).

CLASSIFICA FEMMINILE: