Trofeo Grifone. Volge al termine la quarta tappa del Campionato Regionale Karting Campania

Volge al termine la quarta prova del Campionato Regionale Karting Campania al Circuito Internazionale Napoli a Sarno, con circa 90 piloti verificati - ben 30 tra le classi 60 Mini, Mini gr.3 ed Entry Level; 23 tra i partecipanti del monomarca nazionale X30, tra Junior e Senior, ed altri 30 piloti per le categorie KZ, tipologia di kart con cambio. Gare spettacolari "combattute" all'ultimo millesimo di secondo, e non sono affatto mancati gli stimoli a tutti i partecipanti, di cui una buona parte non ha ancora raggiunta la maggiore età. Per questa gara, inoltre, la partecipazione di Maria Chiara Nardelli e Martina Ferraro ha portato un tocco di rosa in uno sport a partecipazione prevalentemente maschile. Questo a prova che il karting sa essere non solo entusiasmante, ma davvero sta dimostrando di nutrirsi di quelle nuove passioni che sull'asfalto trovano la loro realizzazione.

Il via alla giornata è stato quindi scandito con le prove libere ufficiali, alle 8.30, con la Iame X30 Junior, mentre le fasi ufficiali tra qualifiche e prefinale, hanno animato il Circuito rispettivamente alle 10.00 ed alle 11.30.

Per la Iame X30 Junior ha lasciato ben sperare Armando Filogamo, che dopo aver conquistato la pole per la prefinale, ha perso cinque posizioni. Podio dunque per Coppola, Esposito e Russo, il quale nonostante la penalità inflitta in prefinale ha conquistato un ottimo terzo posto.

In Mini gr.3 domina invece il pilota ungherese Gaspar Benett, che si piazza al primo posto davanti ad Achille Rea, che detiene invece il giro veloce, e Tommaso Cristoforo.

Barretta, Ambrosio e Cioffi. In KZN Under l'arrivo della finale è stato lo stesso scandito durante le qualifiche, con una differenza di pochissimi millesimi di secondo all'arrivo.

Per la X30 Senior non sono mancati invece i colpi di scena. Vincenzo Scarpetta, dopo una partenza in pole durante la prefinale, ed alcuni problemi durante la stessa, ha conquistato il terzo gradino del podio risalendo di ben 12 posizioni, dietro a Luigi Cozzolino. Vittoria per Francesco Pio Cozzolino.

In 60 Mini podio per Giuseppe Piccolo, Maria Chiara Nardelli e Giuseppe Noviello, che dopo una penalità "guadagnata" in prefinale che lo aveva portato a partire tra le retrovie, ha scalato ben 16 posizioni, piazzandosi terzo.

La KZ2 e la KZN Senior, invece, hanno visto trionfare Giuseppe Rendina, Giuseppe Fusco ed Alex Maragliano per la KZ2, e Salvatore Crispo, Walter Manzo ed Aniello Di Biase per la KZN Senior.

E durante la premiazione proprio di quest'ultima categoria, si è sancito l'ideale passaggio di testimone tra i senior ed i baby. I bambini che hanno preso parte alla gara come attività pre - agonistica, infatti, sono saliti sul podio insieme ai veterani, ed insieme hanno festeggiato questa bellissima ed avvincente pagina sportiva.