Covid-19, in Campania è attiva la campagna di vaccinazione pediatrica /COME PRENOTARE

Scritto da (Redazione LdA), mercoledì 22 dicembre 2021 17:07:42

Ultimo aggiornamento mercoledì 22 dicembre 2021 17:09:34

Il delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi, Andrea Reale, avverte che è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche allo stesso link già attivo della Regione Campania: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.

Si tratta di un'adesione non vincolante. La registrazione alla piattaforma permetterà di organizzare al meglio la campagna vaccinale dedicata ai bambini.

Iniziative, orari e giorni dedicati verranno comunicati nei prossimi giorni.

Per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, è disponibile il vaccino Comirnaty, prodotto da BioNTech/Pfizer. Si tratta del vaccino a mRNA che viene già usato nei ragazzi dai dodici anni e negli adulti, ma nei bambini in età pediatrica è previsto un dosaggio inferiore (un terzo del dosaggio, 10 µg rispetto a 30 µg).

Come per le altre fasce di età, è prevista la somministrazione di due dosi per iniezione intramuscolare (nella parte superiore del braccio), a distanza di tre settimane l'una dall'altra.