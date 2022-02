Guerra in Ucraina, colloquio De Luca-console a Napoli: dalla Campania aiuti e collaborazione

Scritto da (Redazione LdA), lunedì 28 febbraio 2022 10:31:03

«Ho avuto un cordiale colloquio con il console generale dell'Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, al quale ho ribadito la solidarietà e la piena disponibilità a collaborare e a fornire aiuti concreti».

Così il Presidente Vincenzo De Luca in una nota stampa.

«In particolare, la Campania è pronta a rendere disponibili farmaci, aiuti alimentari e ad accogliere nelle strutture sanitarie cittadini ucraini e soprattutto i bambini in relazione all'evolversi della situazione», ha annunciato.

«Con il console, che ha ringraziato per la grande solidarietà dimostrata dai cittadini campani, saremo ora in stretto contatto per verificare tutte le eventuali esigenze che dovessero manifestarsi per le popolazioni civili e in particolare per i bambini», ha dichiarato.

Per Kovalenko quella in corso «non è una guerra tra Russia e Ucraina, ma tra Russia e tutta la comunità democratica d'Europa».

