De Luca: «La Campania ha recuperato i vaccini in meno, ora bisogna immunizzare i giovani»

Scritto da (redazioneip), venerdì 4 giugno 2021 15:27:52

Ultimo aggiornamento venerdì 4 giugno 2021 15:28:36

«Abbiamo recuperato ieri i 230mila vaccini in meno. Nella giornata di ieri, dopo le ultime consegne, la Campania ha raggiunto la media nazionale, abbiamo solo 300 in meno rispetto alla percentuale della nostra popolazione. E' una prima notizia positiva, ma ovviamente c'è voluta una guerra di due mesi per far prevelare il principio dell'uguale diritto di tutti i cittadini italiani». Ad annunciarlo è il governatore Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

«Ieri, nella riunione delle Regioni, abbiamo posto un nuovo problema. - aggiunge De Luca - Adesso si apre la vaccinazione per le fasce più giovani, dai 12 anni in su. Siccome siamo la Regione più giovane in Italia abbiamo chiesto una anticipazione nelle consegne dei vaccini per immunizzare tutta la popolazione studentesca».

In seguito, il governatore fa il punto sulle vaccinazioni: «Abbiamo vaccinato 3 milioni e mezzo di cittadini e immunizzato 1 milione e 80 mila cittadini. I bambini da vaccinare nella fascia 12 anni 23 anni sono 780 mila. Rispetto al Lazio, a parità di popolazione, abbiamo 140 mila ragazzi in più di questa fascia d'età. Ieri abbiamo fatto 71 mila vaccinazioni, un risultato davvero importante che dobbiamo sempre sottolineare perché è conseguito grazie allo sforzo straordinario del nostro personale sanitario.

Dobbiamo completare la vaccinazione per inizio luglio di tutta la città di Napoli e di tutti gli altri capoluoghi di provincia. Sarebbe una bellissima notizia. Speriamo di immunizzare entro l'estate tutti i cittadini con la seconda dose. Vogliamo completare la vaccinazione di Napoli entro inizio luglio».

Sulla ripresa economica dice: «Abbiamo previsioni che diversamente da quelle di qualche mese fa ci incoraggiano. Si prevede un incremento del PIL sia per il 2021 che per il 2022. Non siamo ancora ai livelli di pre pandemia, ma sono tassi di crescita che ci incoraggiano. Molto ci giochiamo con il Piano di ripresa del nostro Paese».

Sulla vaccinazione del comporta turistico: «Abbiamo completato l'immunizzazione delle isole. Stiamo proseguendo con le zone costiere anticipando tutte le regioni d'Italia».

Infine, De Luca interviene sull'accelerazione della campagna vaccinale: «Dobbiamo ringraziare le Regioni italiane ed i dipendenti delle ASL. Il Governo ha contribuito solo nella distribuzione. L'unico merito che va ascritto al Governo è la prudenza nel periodo dell'emergenza. Per il resto dallo Stato abbiamo avuto solo i banchi a rotelle, le "primule" e tanta confusione».