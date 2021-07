Sindaco Reale annuncia: «Depuratore Maiori si fa e basta». L’ira di Della Pace

Scritto da (redazione), mercoledì 21 luglio 2021 10:57:02

Nel corso del Consiglio comunale di Minori del 16 luglio scorso, il sindaco Andrea Reale ha affermato che il depuratore di Maiori «si fa e basta».«Tra una settimana saranno assegnati i lavori ad una delle cinque ditte che ha vinto l'appalto» ha aggiunto. Affermazioni che hanno scatenato le ire dei no dep. Primo a irrompere nel dibattito è l'ex sindaco di Maiori, attuale capogruppo di minoranza, Salvatre Della Pace che con una lettera trasmessa anche alla nostra redazione, come già avvenuto nel recente passato, sempre sul medesimo argomento, si rivolge direttamente a Reale. Di seguito testo integrale a firma di Delle Pace.

«Il tono solenne delle affermazioni, la tua postura, l'espressione dello sguardo, efficacemente evidenziato nella diretta video, mi hanno rimandato indietro nel tempo: quando da protagonista a Minori hai fatto teatro.

E non ti nascondo che ero sempre presente alle tue esibizioni, godendomi la tua innata propensione all'arte della recitazione.

Caro Andrea, posso capire l'infelicità di colui che si sente incompreso, ignorato pur tra un vasto consenso indiscutibile, ma tu sei e resti il Sindaco di Minori. Hai il diritto quindi di difendere solo il tuo territorio.

Non ti è consentito decidere anche il destino di Maiori: questo lo faranno i miei cari concittadini e il Consiglio Comunale dove, forse immeritatamente, sono presente come consigliere.

Ho aspettato giorni prima di scriverti, convinto che il Sindaco di Maiori avrebbe preteso le tue scuse, per queste tue illegittime ingerenze. Ma nulla è accaduto. Così, in me, si rafforza l'idea che il Capo dell'Amministrazione di Maiori e la sua giunta, dipendono e parteggiano alle decisioni che tu vai a prendere. Quasi li guidi per mano.

Ma noi maioresi abbiamo cuore e dignità. Rispettiamo tutti e pretendiamo da tutti rispetto.

Ora che capisco che ci stimi poco, ti voglio raccontare come siamo fatti: quando in un angolo di Minori, suggestivo e accovacciato sul mare, più volte c'è stata un'emergenza sanitaria, non abbiamo fatto alcun commento. Anzi, abbiamo sofferto.

Perciò, caro Sindaco, non puoi dettare le scelte e le decisioni che spetta a noi maioresi prendere. Ti è almeno chiaro il significato politico di questo semplice ragionamento?

Inoltre, so per certo che tu non fai parte dei tre membri della Commissione della Provincia che dovranno decidere il vincitore della gara. Le tue sicurezze tempistiche appaiono almeno strane, considerando la riservatezza e la segretezza dei lavori dei commissari. Ma questa è un'altra storia.

Ora ti lascio al tuo lavoro».

