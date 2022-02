Maiori, "Idea Comune" su aumento tariffe: «Amministrare significa anche avere tatto»

Scritto da (Redazione LdA), mercoledì 16 febbraio 2022 11:32:34

Ultimo aggiornamento mercoledì 16 febbraio 2022 11:33:04

Com'è ormai noto, a un'associazione che chiedeva il Salone degli Affreschi per alcune iniziative culturali, il Comune di Maiori ha chiesto 1800 euro per sostenere i costi di gestione. La vicenda è emersa dopo l'affissione di un manifesto pubblico scritto dall'ex assessore Mario Ruggiero e ha smosso l'opinione pubblica.

A esprimersi in merito anche il gruppo consiliare di minoranza "Idea Comune", che afferma: «Amministrare un comune significa anche avere tatto e sapersi confrontare con le tante realtà che vivono il territorio».

«Non condividiamo - scrivono Salvatore Della Pace e Marco Cestaro - la scelta di aumentare i costi ma soprattutto non condividiamo IL METODO con cui questa amministrazione pensa di trattare le persone. Un atteggiamento subdolo, senza alcun ragionamento ad ampio respiro. Ammesso pure che si debba fare fronte a queste spese ma non era prevedibile un tariffario per le associazioni maioresi che collaborano fattivamente a riempire di eventi culturali e sociali la nostra cittadina?».

«Altrove associazioni così vengono lodate, spinte a diventare migliori, a rafforzarsi facendo rete con realtà vicine e lontane. Invece questa amministrazione, evidentemente, preferisce il vuoto», osservano.

I consiglieri di "Idea Comune" ritengono, inoltre, «davvero meschino e ingiusto che i genitori degli alunni delle scuole residenti nelle nostre frazioni debbano essere sottoposti ad un ulteriore esborso economico per poter usufruire del pullmino scolastico».

«Non ne state azzeccando una cari amici della maggioranza, fermatevi, sedetevi e riflettete su cosa state combinando!», chiosano.

Leggi anche:

A Maiori il Comune chiede 1800€ ad associazione culturale senza fini di lucro, Ruggiero: «Non ci resta che piangere»

«Non abbiamo nulla contro eventi culturali»: così Capone risponde a Ruggiero e spiega che la tariffa copre i costi di gestione

Maiori, Ruggiero al Sindaco Capone: «I soldi per alleggerire i costi di gestione potreste prenderli da tante altre parti»

A Maiori pulmino a pagamento per residenti nelle frazioni, Ruggiero esprime il suo dissenso su Fb ma qualcuno gli segnala il post