Elezioni Cetara, stasera si presenta la lista di Della Monica

Scritto da (redazione), sabato 18 settembre 2021 14:39:10

Ultimo aggiornamento sabato 18 settembre 2021 14:45:28

Si apre ufficialmente oggi, sabato 18 settembre, la campagna per le prossime elezioni amministrative del 3-4 ottobre a Cetara. Alle 17,30, presso i giardini di "Sopra il Limoneto", sito in Via Salvo D'Acquisto, 51 (frazione Fuenti), il candidato a sindaco, Fortunato Della Monica, incontra i cittadini per la presentazione della lista civica unica "Cetara d'Amare" e del programma elettorale a sostegno.

Oltre al primo cittadino, che punta a rinnovare con forza e tanta determinazione il suo incarico nel borgo costiero per dedicarsi alla realizzazione di progetti importanti, si presenteranno i candidati al Consiglio Comunale: Umberto Benincasa, Luigi Carobene, Daniele Luigi D'Elia, Alfonso D'Emma, Domenico Di Crescenzo, Vincenzo Di Crescenzo, Vincenza Forcellino, Marco Marano, Gaspare Montesanto, Francesco Pappalardo.

Realizzazione e organizzazionedi: un mercato ittico presso il molo della Madonnina per i pescatori residenti con idonea licenza di pesca; un parcheggio in roccia in zona Cetus per 300 posti auto; nuovi alloggi da assegnare alle cooperative, nelle nuove aree individuate dall'Autorità di Bacino; monorotaie al fine di agevolare gli agricoltori per la raccolta dei limoni e dell'uva in terrazzamenti poco agevoli; attività volte al miglioramento della vita dei cittadini in ambito igienico-sanitario, turistico-culturale e sociale, questi i punti principali del programma.

L'appuntamento si rinnoverà il prossimo sabato 25 settembre, alle 19, in Piazza Santa Maria di Costantinopoli (zona Casale) e venerdì 1° ottobre, alle 21, in Piazza San Francesco.