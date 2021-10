Cetara al voto: affluenza alle urne alta, superato il muro del 40%

Scritto da (redazione), domenica 3 ottobre 2021 18:09:23

Ultimo aggiornamento domenica 3 ottobre 2021 18:12:11

A Cetara, alle 17.30, si è recato alle urne il 40% degli elettori. Dei 1930 aventi diritto di voto (oltre ai 193 dell'AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), 779 si sono già recati alle urne delle due sezioni.

Nel borgo marinaro, come per Conca dei Marini e Praiano, c'è una sola lista in campo e in virtù delle novità introdotte dal decreto legge 25/2021, come convertito dalla legge numero 58 del 3 maggio 2021, per validare l'elezione il numero dei votanti non dev'essere inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Inoltre la lista dovrà ottenere un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento delle schede votate.

Quindi per il sindaco uscente Roberto Della Monica, a capo della lista "Cetra d'Amare" primo risultato raggiunto anticipatamente prima della chiusura delle urne alle 23.00 di questa sera e domani alle 15.00 nella seconda giornata di voto.

Seguiranno le operazioni di scrutinio che come sempre Il Vescovado seguirà in diretta.