Castiglione, massi sganciati da costone in bilico nella rete. Consigliere Laudano: «Ho già allertato Anas»

Scritto da (Redazione LdA), martedì 28 dicembre 2021 14:47:04

Ultimo aggiornamento martedì 28 dicembre 2021 14:47:04

«Quando ci sveglieremo ed invece di pensare al sole nascente penseremo a qualche masso che ci sta letteralmente cadendo addosso sarà troppo tardi. A Castiglione di Ravello la rete paramassi sta cedendo e noi ogni giorno attraversiamo la strada sottostante».

A scriverlo è Gianluca Laudano, consigliere di minoranza di Amalfi, che ha pubblicato su Facebook le foto di alcuni massi staccatisi dal costone roccioso in diversi punti e, per fortuna, trattenuti dalla rete.

Il consigliere di "Amalfi Rinasce" avverte di aver già allertato l'Anas per un sopralluogo: le piogge delle scorse settimane potrebbero aver messo a dura prova la stabilità del costone.

Nello stesso post Laudano riflette sulla lentezza della somministrazione dei vaccini in Costa d'Amalfi: «Stamattina alcuni amici miei amalfitani si sono recati a Corbara per effettuare il vaccino. Avete capito bene: cittadini della Costiera Amalfitana, una perla conosciuta in tutto il mondo, costretti ad andare fuori casa. Abbiamo scambiato la medicina con la politica e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: i vaccini sono diventati un commercio».

