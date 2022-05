Enti pubblici e privati si riuniscono a Positano per parlare di sicurezza, Sindaco Guida: «Imprescindibile per il turismo»

Scritto da (Redazione LdA), sabato 28 maggio 2022 11:29:10

sabato 28 maggio 2022

Ieri mattina, 27 maggio, a Positano, si è tenuta la conferenza "La Divina Accoglienza in Sicurezza", un incontro in cui si è focalizzata l'attenzione sul turismo in Costiera Amalfitana, riservando estrema importanza al concetto di sicurezza, sviluppato a 360 gradi.

Si parla di sicurezza, infatti, non solo in ambito sanitario, ma ad ampio raggio: sicurezza sul lavoro, sicurezza del territorio, sicurezza intesa quale senso di tranquillità e serenità che bisogna assicurare agli ospiti che scelgono la Costiera Amalfitana come meta dei loro soggiorni.

All'incontro hanno preso parte il Segretario Nazionale Federcomtur Claudio Pisapia, il Commissario regionale Turismo Federcomtur Ambrogio Carro, Mario Vitolo (Virvelle/ Uniconsul - Il Progetto), Luca Arlotto (Piano di comunicazione progetto), Carmelo Bifano (Presidente Fondazione School University e Ebilp), Angelo Grimaldi (Presidente Unaco e Consorzio Genea Sostenibilità ambientale) e Ferdinando Crescenzi (già Direttore Medicina del Lavoro Asl Salerno). Oltre ai sindaci della Costa d'Amalfi, è stato presente l'Onorevole Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania.

«Sicurezza e accoglienza rappresentano elementi indispensabili e imprescindibili per attuare strategie e politiche turistiche di successo - dichiara il Sindaco Giuseppe Guida -. I nostri paesi vantano un ricco patrimonio paesaggistico, storico e culturale, luoghi di rilevanza internazionale per cui è necessaria una costante presenza di interventi che vadano pari passo con il progresso e lo sviluppo dell'offerta turistica».

Tali premesse portano inevitabilmente ad un turismo sempre più consapevole e sostenibile, necessario per tracciare il percorso che, sulla base di una consolidata sinergia tra enti privati, enti pubblici ed enti sovra comunali, potrà essere in grado di realizzare uno sviluppo ottimale del nostro territorio.

«Un sentito ringraziamento a tutte le personalità intervenute, per i preziosi e puntuali contributi offerti durante la conferenza. Un particolare ringraziamento all'On. Picarone per la sua presenza e per essersi ancora una volta reso disponibile e promotore di intraprendere insieme nuove occasioni di confronto e di crescita dei nostri territori», ha chiosato il Primo cittadino.